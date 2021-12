Breitbandausbau ausgebremst: Geht der Landkreis Leipzig bei grauen Flecken leer aus?

Landkreis Leipzig

Der Bund fördert seit diesem Jahr den Glasfaserausbau in so genannten grauen Flecken – Gebieten mit Internet-Geschwindigkeiten von weniger als 100 Megabit pro Sekunde. Bisher waren nur Gebiete mit einer Versorgung unter 30 Mbit/s, die so genannten weißen Flecken, förderfähig.

Deshalb war auch im Landkreis Leipzig die Erleichterung groß, als die Aufgreifschwelle im April geändert wurde. Nun allerdings schlägt Landrat Henry Griachen (CDU) Alarm. Fehlende Fördermittel des Freistaates würden die Aktivitäten der Breitband GmbH des Landkreises ausbremsen, moniert er.

SSG-Kritik: Sachsen verpasst das Tempo bei Graue-Flecken-Förderung

Mit seiner Kritik ist der Kreischef nicht allein. Bereits die kommunalen Spitzenverbände hatten die Entscheidung des Freistaates bemängelt, sich nicht an der Förderung des Graue-Flecken-Programms zu beteiligen. Bestürzt habe man die Information zur Kenntnis genommen, dass der Freistaat die Graue-Flecken-Förderung nicht unterstützen könne, hieß es seitens des Sächsischen Landkreis- sowie des Städte- und Gemeindetages. „Unter den jetzigen Voraussetzungen ist davon auszugehen, dass Sachsen im Ergebnis überhaupt nicht am Bundesprogramm zur Graue-Flecken-Förderung teilnehmen wird“, erklärte Bert Wendsche, Präsident des Sächsischen Städte- und Gemeindetages und Oberbürgermeister der Stadt Radebeul.

Der Haken an der Sache: Die Vergabe der Mittel durch den Bund erfolgt nach dem Windhundverfahren. Wirtschaftsstärkere Bundesländer, so wird auf Seiten der Kommunen und Kreise befürchtet, könnten die Fördermittel abräumen und Sachsen am Ende leer ausgehen. Mit der nach wie vor fehlenden Finanzierungszusage verliere man an Wettbewerbsfähigkeit, kritisiert auch Matthias Berger, Kreischef des SSG und Stadtchef von Grimma.

Eigenanteil von zwei Millionen Euro würde Landkreis Leipzig überfordern

Im Landkreis Leipzig lässt sich das Problem an folgenden Zahlen festmachen: „Für rund 13.500 zu versorgende Adressen müsste der Landkreis Leipzig ohne Fördermittel des Freistaats einen Eigenanteil in zweistelliger Millionenhöhe aufbringen“, berichtet Graichen. Dies habe die erste Auswertung des Markterkundungsverfahrens zu diesem Thema ergeben. Die fehlende Förderzusage des Freistaates betreffe aber auch Anschlüsse mit einer Versorgung unter 100 Mbit/s, die direkt am Weg zu den „weißen Flecken“ liegen. Weil die Erdarbeiten einen großen Teil der Kosten ausmachen, hatten die Landkreise und Kommunen schon früh darauf gedrängt, auch solche Anschlüsse in die Förderung einzubeziehen. „Gerade diese Adressen müssten jetzt in die laufenden Ausschreibungsverfahren einbezogen werden, um zum Beispiel eine deutliche Verringerung der Kosten für Tiefbauarbeiten zu erzielen.“

Graichen: Sonst verpassen wir den Anschluss

„Schnelles Internet ist selbstverständlich geworden und ein wichtiger Standortvorteil“, so Graichen. Das habe auch der Bund verstanden und stelle deshalb beträchtliche Mittel für die Digitalisierung bereit. Allerdings sei ohne eine Kofinanzierung des Freistaats der Breitbandausbau im Landkreis in großen Teilen nicht realisierbar, verdeutlicht der Kreischef. Der Ausbau sei vielmehr dringend notwendig und dürfe auch angesichts steigender Baupreise nicht hinausgezögert werden. „Gerade in Sachsen ist eine gute digitale Infrastruktur entscheidend für die Entwicklung unserer ländlichen Regionen“, wirbt der Landrat dafür, die Finanzlücke zu schließen. Sonst laufe man Gefahr, im wahrsten Sinne des Wortes den Anschluss zu verpassen.

Von Simone Prenzel