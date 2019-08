Regis-Breitingen

Ein sehr teuerer PKW wurde in der Nacht zu Montag in Regis-Breitingen gestohlen. Der Mercedes im Wert von 210 000 Euro befand sich auf einem Fahrzeug-Transporter, der in der Blumrodaer Straße in der Nähe des Norma-Marktes angestellt war.

Transporter stand in Regis-Breitingen

Die Täter scheuten keine Mühe und kein Risiko. Sie luden den Mercedes ab und nutzten dabei nach Erkenntnissen der Polizei einen Fahrzeugschlüssel, den sie zuvor gestohlen hatten. Auf dem Transporter befanden sich mehrere Wagen. Das Abladen dürfte einige Minuten gedauert und mit gewissen Geräuschen verbunden gewesen sein, so die Polizei. Sie hofft deshalb auf Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können.

Zeugen-Hinweise an das Polizeirevier Borna

Gestohlen wurde der Wagen zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 8 Uhr. Hinweise an das Polizeirevier Borna (Telefonnummer 03433/2440).

Von es