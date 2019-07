Regis-Breitingen

Die Enttäuschungen für die Anwohner im Umfeld der Forststraße in Regis-Breitingen gehen weiter. Der Abschluss der Sanierungsarbeiten am letzten Teilstück ist erneut hinausgeschoben worden. Nach dem neuesten Bauablaufplan soll nun die Verkehrsfreigabe unter der Eisenbahnbrücke am 3. August erfolgen. Das sagte Bürgermeister Wolfram Lenk ( Die Linke) in der Stadtratssitzung. Restarbeiten sollen dann bis Monatsende nebenher erfolgen.

Dritte Verschiebung des Abschlusstermins

Das Ende für den letzten Abschnitt am „Großprojekt“ Forststraße war eigentlich mal für Mitte Mai vorgesehen. Dann hatte es einen „Nachschlag“ bis Ende Mai gegeben, dann den nächsten, der „bis weit in den Juni“ hieß. Doch selbst das wurde nicht gehalten. Dabei sind Familien und Betriebe, die in der Bahnhof- und der Werkstraße wohnen beziehungsweise ihr Domizil haben schon seit Herbst 2016, mit Ausnahme von wenigen Monaten, vom Rest des Pleißestädtchens abgeschnitten. Zunächst war die Fahrbahn in mehreren Abschnitten erneuert worden, dann hatte die Deutsche Bahn ihre Brücke ersetzt. Um die darunterliegenden rund 80 Meter Straße geht es jetzt noch.

Don Quichotte im Rathaus Regis-Breitingen

Die Stadt habe mehrfach nach den Gründen sowohl bei Bauherr Bahn als auch der ausführenden Firma Grötz Bauunternehmung aus Kabelsketal ( Sachsen-Anhalt) nachgefragt, sagte Bürgermeister Lenk. „Wir wollten ja auch die Anwohner informieren.“ Doch es habe wochenlang nichts Schriftliches, keine belastbare Information gegeben. „Das war ein bisschen wie bei Don Quichotte.“ Erst jetzt über die verkehrsrechtliche Anordnung des Landratsamtes sei die Verkehrsfreigabe für Anfang August bekannt geworden. „Ich hoffe, dass wir nun nicht noch länger hingehalten werden.“

In der Fragestunde setzte Steffen Dorer nach, ob denn Bürger in den Bauablaufplan schauen könnten, um den angekündigten Baufortschritt nachvollziehen zu können. „Das ist ja eine Zumutung für die Anwohner, was da in den letzten Wochen und Monaten passiert, besser gesagt, nicht passiert ist.“ Den Einblick will Lenk ermöglichen.

Höherliegende Kabel Ursache der Verzögerung

Ein Betroffene kritisierte, dass von Ostern bis Mitte Mai kein Bauarbeiter zu sehen war. „Auch heute war keiner da.“ Der Bürgermeister konnte nur die Erklärung weitergeben, dass ein Zehn- und ein 20-Kilovolt-Stromkabel sowie eine Telekomleitung höher, als vorgesehen, im Boden gelegen hatten, um die sich die Versorger selbst kümmern mussten. „Zum Beispiel war da eine Stromabschaltung in Breitingen erforderlich“, so Lenk. Ein Einwurf aus dem Besucherbereich verwies darauf, dass „die Brücke in einer Woche ausgetauscht wurde, eine Topleistung“. Hier allerdings sei erstaunlicherweise nicht mal die Lage von Kabeln bekannt gewesen. „Die wurden kaputtgebaggert“, kam von der Seite.

Wer die Kosten für Umleitungsfahrten trägt

Lisa Nagel präsentierte dann Bürgermeister und Stadtrat eine Rechnung. „Eine Umleitung über Deutzen sind neun Kilometer extra, jeweils hin und zurück. Die muss ich dreimal pro Woche fahren, das sind 54 Kilometer. Bei 16 Wochen Sperrung sind das 864 Kilometer zusätzlich.“ Die multiplizierte sie mit dem steuerlichen Kilometersatz von 32 Cent, wobei sie auf 2764 Euro kam – und einem Rechenfehler unterlag; richtig ist 276,40 Euro. „Nun bin ich nicht so naiv zu denken, dass mir jemand das Geld wiedergibt. Aber ein Schreiben über Sonderausgaben fürs Finanzamt wäre schön.“

Zahlen hätten schon andere vorgelegt, sagte der Bürgermeister. Von höheren Behörden sei ihm geantwortet worden, dass der Straßenbau mit öffentlichen Mitteln finanziert werde. Da sei der Umweg zumutbar. Berufstätige könnte das sicherlich bei der Steuererklärung als Fahrtkosten mit angeben, Rentner wohl nicht.

Von Olaf Krenz