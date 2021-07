Groitzsch

Mehrere Eisenbahnschwellen sind am Freitagnachmittag in der Groitzscher Schusterstraße in Brand geraten. Gegen 15 Uhr wurde die Feuerwehr Groitzsch alarmiert, sie rückte mit 15 Kameraden und zwei Löschfahrzeugen an den Brandort aus. Nach anderthalb Stunden hatten sie das Feuer mit Hilfe eines Rohrs und eines Schaumrohrs gelöscht, informiert der Stadtwehrleiter Mike Köhler. Über die Brandursache ist derzeit nichts bekannt.

Von LVZ