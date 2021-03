Briefwahl als Notnagel für Wahlen bei der Feuerwehr Elstertrebnitz

Elstertrebnitz/Groitzsch

In gewöhnlichen Zeiten hätte die Freiwillige Feuerwehr Elstertrebnitz wohl längst ihre Hauptversammlung durchgeführt. Doch wegen der Corona-Beschränkungen soll es vorerst keine große Zusammenkunft der Brandschützer geben. Dabei müsste diesmal neben dem Rückblick aufs Geschehen vom Vorjahr die Wahl der Wehrleitung und des Feuerwehrausschusses auf der Tagesordnung stehen. Nun hat der Gemeinderat eine Alternative in die Feuerwehrsatzung geschrieben.

Einsätze über die Kommune hinaus

„Die Einsatzbereitschaft unserer Feuerwehrleute ist auch in der Pandemie auf jeden Fall gewährleistet“, sagte Bürgermeister David Zühlke (CDU) in der Ratssitzung. Reichlich 30 Kameraden gehören der Abteilung an, die bei Alarmierungen ausrückt. Wobei die Elstertrebnitzer nicht nur das Löschen und die technische Hilfeleistung in der Gemeinde übernehmen. Ihre Wehr ist einer von nur zwei Standorten im Landkreis mit CBRN-Erkunder-Fahrzeug, das spezielle Messtechnik und Schutzausrüstung zum Aufspüren von Gefahrstoffen an Bord hat, sodass die Truppe in vielen Kommunen gefragt ist.

Briefwahl als Alternative zur Versammlung

Für die Wahlen sind alle Mitglieder ab 16 Jahre stimmberechtigt, erklärte Zühlke. Insgesamt betrifft das mehr als 50. „Da können wir nicht alle in einen Raum pferchen.“ Deshalb soll die Briefwahl als weitere Möglichkeit neben der Versammlung zugelassen werden. „Wir werden sicherlich keine zehn Kandidaten für einen Posten haben. Bei uns gibt es keine Grabenkämpfe“, so der frühere Wehrleiter, der als frisch gewählter Bürgermeister 2016 von der Führungsrolle ins dritte Glied gerückt war.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nur Notnagel: Vorerst nicht anwenden

Den Einwurf von CDU-Gemeinderat Thomas Zühlke, dass doch Termin und Dauer der Briefwahl genannt werden müssten und die Pandemie als Grund zu eng gefasst ist, ließ er nicht gelten. Solche Vorgaben gebe es für die Versammlung auch nicht, die Satzung sehe nur allgemeine Regelungen vor. „Zudem soll die Briefwahl nur ein Notnagel sein. Ich bin ein Verfechter von offen und ehrlich, sich bei der Wahl ins Auge zu schauen.“ Zudem dränge nichts. Wehrleiter Sven Despang, Stellvertreter Marco Uslaub und der Ausschuss seien offiziell bis 31. Dezember im Amt. „Es geht nur darum, jederzeit handlungsfähig zu sein.“

Groitzscher Wehr-Trio wählt am 19. März schriftlich

Bei drei Groitzscher Ortsfeuerwehren wird die Wahl der Führungsgremien nicht auf die lange Bank geschoben. In Gatzen, Hohendorf und Michelwitz werden diese per Brief am 19. März bestimmt. Eine Aufnahme dieses Verfahrens in die Feuerwehrsatzung erfolgte dafür nicht, sagt Stadtwehrleiter Mike Köhler. Das wurde mit der Kommunalaufsicht abgeklärt. Nun agiert die Stadtverwaltung federführend. Sie sendet den Kameraden die Unterlagen zu. Bis auf einen Stellvertreter-Posten mit zwei Kandidaten gibt es jeweils nur einen Bewerber. Die Auszählung soll dann am 23. März erfolgen.

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz