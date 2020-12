Frohburg/Kohren-Sahlis

Malawi ist für Brigitte Winter das Land durchaus ihrer Träume, mehr noch aber ihrer Berufung: Seit fast zwei Jahrzehnten engagiert sich die heute 73-Jährige für hilfebedürftige Menschen in dem südostafrikanischen Land. Ein Einsatz, den der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier ( CDU) mit dem mit dem Bundesverdienstkreuz würdigt. Der hessische deshalb, weil Winter nahe Gelnhausen wohnt. Wichtige Prägungen erfuhr sie in jungen Jahren aber im Kohrener Land. Und Jürgen Bergmann, zwischen 1964 und 1976 Pfarrer in Kohren-Sahlis, war es auch, der sich für diese Ehrung seit 2014 (!) einsetzte.

Brunnen und Schulen bauen

„Ich finde diesen ganz persönlichen Einsatz von Frau Winter bemerkenswert“, sagt Bergmann (83), der als Oberkirchenrat im Ruhestand heute in Dresden lebt und zuletzt als Beauftragter der Evangelischen Landeskirche beim Freistaat Sachsen tätig war: „Ich habe über den Verein selbst eine Patenschaft übernommen.“ Die Malawi-Hilfe, die Winter seit Beginn des Jahrtausends koordiniert und die seit 2009 unter dem Dach eines Vereins stattfindet, kümmert sich um Waisenkinder, bohrt Brunnen für sauberes Trinkwasser, initiiert den Bau von Schulen. Dabei arbeitet der Verein, dessen Kern gerade mal 15 Mitglieder bilden, mit zahlreichen Partnern zusammen.

Pandemie trifft Menschen auch in Malawi

„Jeder Mensch braucht manchmal Hilfe in seinem Leben, auch Menschen in scheinbar fernen Ländern“, begründet Winter ihr Engagement. „Dieses Miteinander macht unsere Welt menschlicher, besonders in schweren Zeiten, wie wir sie derzeit erleben.“ Die Pandemie habe die Menschen in Malawi später als anderswo, aber doch hart getroffen. Gefördert durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung stellte der Verein einen Antrag für das neu erbaute Gesundheitszentrum in dem Dorf Hola für 15 Krankenhausbetten und den Bau von zwei Wohnhäusern und sammelte Spenden für den Eigenanteil. „Solange die Krise nicht bewältigt ist, werden durch Corona erkrankte Menschen in dem Hola Gesundheitszentrum behandelt. Danach werden die Betten und Wohnhäuser dem normalen medizinischen Ablauf eingegliedert.“

Wundersames Erlebnis und ein Buch über Wunder

Gern wäre Brigitte Winter deutschlandweit unterwegs gewesen, um aus ihrem Buch „Und immer wieder Wunder“ zu lesen und für die Malawi-Hilfe zu werben. Doch Corona ließ das ebenso wenig zu wie Besuche im Kohrener Land, wo einst ihre Großeltern lebten, dem sie sich über all die Jahrzehnte verbunden fühlt und das für sie „der Inbegriff von Heimat“ ist. Die Entstehung des Buches hat deshalb viel auch mit Kohren-Sahlis zu tun und mit einem Erlebnis, das sie als wundersam schildert und das sie in der Heiligen Nacht 2001 hatte – und das den entscheidenden Impuls gab, das Leben neu zu ordnen und in besonderer Weise für andere Menschen da zu sein. Die Auszeichnung ist für sie eine Bestätigung all dessen, gibt ihr Kraft. Dass die Übergabe der Medaille aufgrund der Corona-Beschränkungen bisher nicht erfolgen konnte, ordnet sich dem unter.

Das Buch „Und immer wieder Wunder“ ist über den Buchhandel zu beziehen. www.malawihilfe-gelnhausen.de

Von Ekkehard Schulreich