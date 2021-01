Bringt Groitzsch wieder mehr Leben ins Kulturhaus Großstolpen?

Groitzsch/Großstolpen

Mit viel Kraft und noch mehr Geld will Groitzsch das innerstädtische Volkshaus erneuern. Damit dürfte das Gebäude am Schützenplatz in drei, vier Jahren die dominante, weil größte Veranstaltungsstätte der Kommune werden. Den Status hat zuletzt das Kulturhaus Großstolpen innegehabt. Ausgefüllt hat es diesen allerdings längst nicht mehr. Inzwischen gab der Pächter auf, sodass die Verantwortung für das Objekt nun komplett beim Eigentümer Stadt Groitzsch liegt. Im Rathaus wird noch nach Ideen gesucht.

Der Eingang zum Foyer des Kulturhauses Großstolpen, als Plakate noch auf Veranstaltungen hingewiesen haben. Quelle: Mathias Bierende

Anzeige

Geringere Nutzung von Corona komplett gestoppt

Zumindest die Faschingsjünger hielten dem Kulturhaus und seinem Betreiber Fleischerei Landhan bis zuletzt die Treue. Nach der Gala zu seinem 55. Geburtstag im November 2019 führte der Groitzscher Carneval Club (GCC) hier noch den Kinder- und den Weiberfasching im Februar 2020 durch. Dann sorgte, wie andernorts, die Virus-Pandemie mit dem Lockdown für völlige Veranstaltungsruhe. Wobei die Nutzung vor allem des Saales, in dem bis zu 400 Personen an Tischen Platz finden, schon Jahre zuvor wesentlich geringer als in der weiteren Vergangenheit ausgefallen war. Bürgermeister Maik Kunze (CDU) hatte das schon 2015 beklagt.

Der Groitzscher Carneval Club GCC hat große Feten und Geburtstage im Narren-Kulturhaus Großstolpen gefeiert: hier sein 50. und Ende 2019 sein 55. Jubiläum. Quelle: Thomas Kube

Stadt übernimmt Kulturhaus 2002 und holt Pächter

Letztlich wurde der Pachtvertrag zum 1. September aufgelöst. „Corona war da wahrscheinlich der letzte Dolchstoß für die Firma Landhan diesbezüglich“, sagt Kunze. Damit ist die Kommune wieder allein Chef über den Komplex. Sie hatte das Kulturhaus im Jahr 2002 für eine symbolische D-Mark vom Landwirtschaftsbetrieb Agross Großstolpen gekauft. Es war dann in sechsmonatiger Bauzeit für etwa 900 000 Euro modernisiert, um ein Foyer erweitert und schließlich am 5. Dezember 2002 neu eingeweiht worden. Mit dem Pächter Landhan.

Vielfältige Veranstaltungen über die Jahre ausgedünnt

Operettengalas, die Schlager-Barden Andreas Holm und Thomas Lück sowie Tommy Steiner, die Rock-’n’-Roller der Firebirds, die Stimmungstruppe „De Randfichten“ und Kabarett-Abende waren zu erleben. Zudem gab es Winzer- und Oktoberfeste, Modellbahnausstellung, Feuerwehrball und -versammlungen, Ausstellungen von Kaninchen- und Geflügelzüchtern. Und für närrischen Spaß sorgte neben dem GCC, der in Großstolpen auch die Säx-Men-Dance-Contests für Männerballetts austrug, der Carnevalsverein „Schnaudertaler Burgnarren“ bei 16 Benefizgalas. Skatturniere der Ortsfeuerwehr sowie Frühlings- und Weihnachtskonzerte des Michelwitzer Männerchors mit dem Jugendblasorchester Lucka gab es ebenso. Dass vor zwei Jahren Landrat Henry Graichen (CDU) mit dem Neujahresempfang des Landkreises in den Groitzscher Ortsteil kam, gehört schon zu den letzten Höhepunkten.

Stadtverwaltung kein Organisator für Kulturbetrieb

Eine Rückkehr zu den Hoch-Zeiten wird es – vorerst – nicht geben. „Wir als Stadt werden dort nichts veranstalten, wir werden keine Kultur- und Gastspieldirektion“, sagt der Bürgermeister. Dennoch sei das Ziel, „so lange das Volkshaus nicht fertig ist, das Kulturhaus für Veranstaltungen zu nutzen“. Es müssten also andere Organisatoren auftreten. So habe der GCC vor, weiter den Kinder- und den Weiberfasching durchführen, nach Corona. Und die Tanzschule Jörgens wolle wiederkommen. „Aus meiner Sicht könnte man auch die Barbarastube nach wie vor vermieten. Aber da sind wir noch am Anfang. Das sind die Überlegungen in der Übergangszeit.“

Ideen für Nutzung gesucht – Verkauf möglich

Allerdings hatte Kämmerer Steven Weizenmann bereits erklärt, dass ein Wertgutachten erstellt werden soll, um den Komplex zu verkaufen. „Das können wir ja parallel machen“, so Kunze. Vor allem legt er viel Wert darauf, den Ortschaftsrat einzubinden. „Wir müssen sehen, was es da für Ideen und Vorstellungen gibt. Natürlich hat die letzte Entscheidung der Stadtrat.“ Wobei nichts dränge, die Fördermittelbindung sei lange vorbei. „Wir müssen es nur halbwegs vernünftig bewirtschaften und betreuen. Interessenten können sich natürlich bei uns melden.“

Übergabe derzeit noch in Arbeit

Investitionsbedarf ist am Kulturhaus für die nächste Zeit nicht angemeldet, erklärt der Stadtchef. „Es ist so weit alles in Ordnung. Die Heizung ist gemacht worden, Sanitär, das Dach ist dicht.“ Bei ihm sei nichts angekommen, was über normale Instandhaltung hinausgeht. Momentan laufe noch die Übergabe des Objekts, wobei es vor allem um das Inventar gehe, das bisher der Firma Landhan gehört.

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz