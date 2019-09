Brotsommelier: Botschafter des guten Brotes aus Rüssen

Rüssen-Kleinstorkwitz

Der Mann brennt fürs Brot. Jedenfalls im übertragenen Sinne. Kein Wunder, schließlich ist Bäckermeister Jens Hennig nicht nur Inhaber des gleichnamigen Backhauses mit Stammsitz in Rüssen-Kleinstorkwitz und stellvertretender Innungsmeister der Bäckerinnung im Landkreis Leipzig. Der Bäckermeister ist mittlerweile auch einer von drei Brotsommeliers in Sachsen.

Der Duft von Salmiakpastillen

Seit einem Dreivierteljahr, nachdem er die Brotprüfung an der Akademie des deutschen Bäckerhandwerks im rheinland-pfälzischen Weinheim bestanden hat. Mit dem Prädikat „Sehr gut“ und nach einer Prüfung, in der es um Brotsorten und Aromen ebenso ging wie um die Geschichte des Brotes. Wobei keineswegs nur Zimt und Kümmel als Aroma heraus zu riechen und zu schmecken waren, sondern auch ausgefallenere Aromen wie Salmiakpastillen, die DDR-Bürger noch in kleinen Döschen zum sozialistischen Endverkaufspreis von 60 Pfennigen in Erinnerung haben dürften.

Vorliebe für Ostbrötchen

Bei der Prüfung konnte Hennig auch an seine Vorliebe für das gute alte Ostbrötchen anknüpfen, das seit dem letzten Jahr in den Filialen des Unternehmens zu haben ist. In seiner Projektarbeit unter dem Titel „So schmeckte der Osten“ ging es um die DDR-Brötchen, die sich besonders gut aufbacken lassen und damit auch gut als Sonntagssemmel geeignet sind.

Brotsommelier bei den Landfrauen

Mittlerweile ist Jens Hennig gut ein halbes Dutzend Mal auf speziellen Veranstaltungen als Brotsommelier unterwegs gewesen. Etwa vor Landfrauen in Kitzen, wo er kürzlich über den kulinarischen Zusammenhang von Brot, Wein und Aufstrich referiert hat, selbstverständlich keineswegs nur theoretisch. Der Bäckermeister war auch zu Gast in der „Umschau“ des MDR-Fernsehens. Mit Georg Prinz zur Lippe, Inhaber des bekannten Weingutes in Proschwitz bei Meißen, plant er Veranstaltungen zum Thema „Wein und Brot“.

Der Wert des Bäckerbrotes

Dennoch macht Hennig klar, dass er mit seiner Qualifikation zum Brotsommelier nicht primär ein neues Geschäftsmodell im Auge hat. Vielmehr will er Botschafter des guten Geschmacks sein und natürlich des guten Bäckerbrotes. Dabei sieht er sich als stellvertretender Innungsmeister auch in der Pflicht für die gesamte Innung, wenn es ihm darum geht, den Wert eines Bäckerbrotes im allgemeinen Kundenbewusstsein zu verankern. Das ist in Deutschland, dem Land mit 3300 amtlich registrierten Brotsorten, in den Zeiten von Discountern mit Backabteilungen, durchaus nötig.

Brötchen zur Bratwurst

Dass Brot für jemanden wie Hennig weit mehr als nur ein Grundnahrungsmittel ist, wird klar, wenn er über die zig Möglichkeiten spricht, mit denen sich das Backwerk kombinieren lässt. Ein ordentlicher Toast etwa mit einem milden Camenbert. Oder auch, zum Frühstück, mit einer hausgemachten Marmelade. Bleibt die entscheidende Frage nach dem idealen Brot zur Bratwurst. Hennig: „Ein ordentliches Brötchen.“ Schon deshalb, weil das in unseren Breitengraden Tradition und damit üblich ist. „Und weil es einfach schmeckt.“

Von Nikos Natsidis