Brückensanierung: Diese Verkehrsadern in Borna werden für ein Jahr komplett gesperrt

Ab Montag wird Borna Großbaustelle und Nadelöhr in einem. Auf der einen Seite beginnen die Arbeiten zur Erneuerung der beiden Bahnbrücken über die Luckaer Straße und die Deutzener Straße. Auf der anderen Seite dürften die damit einhergehenden Vollsperrungen zu Staus vor allem in der Altenburger Straße führen.

Im Auftrag der Deutschen Bahn werden in den kommenden Monaten die beiden Eisenbahnbrücken saniert. Schließlich sind die Bauwerke bereits 1902 gebaut worden und entsprechend in die Jahre gekommen. Konkret geht es darum, die Durchfahrtshöhen anzupassen, wie Erika Poschke-Frost, Sprecherin der Deutschen Bahn AG im DB-Regionalbüro Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, auf LVZ-Anfrage erklärt. Bisweilen sei es speziell für Lastwagen immer wieder ein Problem, unter den Brücken durchzufahren, so dass sie auf die Fahrbahnmitte ausweichen müssen. Wie Poschke-Frost außerdem betont, sie diese „Aufweitung“ der Brücken vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) vorgeschrieben.

Verkehr wird großräumig um Borna umgeleitet

Zehn Millionen Euro investiert die Bahn in das umfangreiche Vorhaben, das vor allem die Kraftfahrer auf eine harte Geduldsprobe stellen wird. Bereits ab Montag, 18. Januar, ist die Luckaer Straße nicht mehr passierbar, für die Deutzener Straße gibt es eine kurze Schonfrist bis Montag, 25. Januar. Heißt: Für fast ein ganzes Jahr müssen Auto-, Roller-, Bus- und Lastwagenfahrer Ausweichrouten finden. Lediglich Fußgänger und Radfahrer können die Baustellen passieren. Allerdings nicht während der achtwöchigen Vollsperrung der Eisenbahnstrecke im Sommer 2021. Denn von Juli bis September 2021 fährt kein Zug über die beiden Brücken.

Für elf Monate werden die Unterführungen unter den Eisenbahnbrücken in Luckaer und Deutzener Straße komplett gesperrt. Quelle: Stadtverwaltung Borna

Laut der Stadtverwaltung in Borna werde der überörtliche Verkehr großräumig um die Stadt herumgeleitet. Für die Luckaer Straße heißt das: Wer von Altenburg nach Leipzig will, fährt direkt hinter Windischleuba auf die B7 und dann auf die A72, um von dort nach Leipzig weiterzukommen. „In der Gegenrichtung funktioniert das in entgegengesetzter Richtung“, sagt Robert Scheibe, Sprecher der Stadt Borna. Wer hingegen von Espenhain nach Altenburg wolle, nutze die ehemalige B95, biege dann an der Straßenmeisterei auf die B176 ab, fahre dann über Flößberg und die S11 nach Frohburg, um dort auf die B7 in Richtung Altenburg zu gelangen.

Umleitung innerstädtisch über die Altenburger Straße

Für die Sperrung in der Deutzener Straße gelte hingegen folgende Umleitung: Deutzen sei künftig über die Lobstädter Straße erreichbar. Kurz vor Neukieritzsch gehe links die Straße in Richtung Deutzen ab.

Auch innerstädtisch (in Richtung Gewerbegebiet Am Wilhelmschacht) gibt es für die Luckaer Straße eine Ausweichroute. Und zwar die Altenburger Straße. Weshalb dort bereits wieder die Ampelanlagen aufgebaut wurden, die vor einem Jahr schon den Verkehr regelten. Bereits im Januar 2020 waren für die anstehende Sanierung der Brücken Kanäle und Leitungen verschiedener Versorgungsunternehmen umverlegt worden. Was schon damals eine Vollsperrung der Luckaer Straße erforderlich machte und einen Vorgeschmack auf das gab, was jetzt auf die Autofahrer zukommt.

Für die innerstädtische Umleitung aufgrund des Bahnbrückenbaus warten die Ampelanlagen auf ihre Zuschaltung, hier an der Einmündung der Stauffenbergstraße auf die Altenburger Straße. Quelle: Olaf Krenz

Geduld brauchen die Autofahrer auf alle Fälle. Denn planmäßig soll die Erneuerung beider Brücken erst im Dezember 2021 abgeschlossen sein.

