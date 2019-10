Brückensperrung in Kitzscher? Gerüchte verunsichern Marktbetreiberin

Kitzscher

Ein Gerücht macht in Kitzscher die Runde und sorgt für Verunsicherung. Ganz besonders im Süden der Stadt, in der Bornaer Straße und vor allem bei der Leiterin des dort ansässigen Edeka-Marktes Doreen Heidolf. Die hat wegen der Gerüchte schon ihre Bestellungen für das weihnachtliche Sortiment für dieses Jahr reduziert. Aus Furcht, ihr Geschäft würde demnächst deutlich weniger Kunden haben.

Es geht um die Brücke, auf der die Bornaer Straße gleich neben der Einfahrt zum Parkplatz des Marktes über die Eula führt. Die, so besagten die Gerüchte, sollte schon in diesem Jahr für mehrere Monate gesperrt werden.

Das wiederum würde dazu führen, dass ganz Kitzscher von der Zufahrt zum Markt abgeschnitten wäre. Mit dem Auto würden diesen nur noch Kunden aus Richtung Borna erreichen.

Gerücht über Brückensperrung kam aus dem Rathaus Kitzscher

Das Gerücht kam nicht von ungefähr oder von der Straße, es kam direkt aus dem Rathaus der kleinen Stadt und gelangte über einen Kunden ans Ohr der Marktleiterin. Die befragte daraufhin den Bürgermeister, der, so Doreen Heidolf, habe aber von einer bevorstehenden Sperrung nichts gewusst.

Die Brücke über die Eula in der Bornaer Straße in Kitzscher ist über 50 Jahre alt. Quelle: André Neumann

Tatsächlich ist die auch noch nie offiziell angekündigt worden. Eine solche Mitteilung müsste vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) kommen, denn bei der Bornaer Straße handelt es sich um eine Staatsstraße.

Was es gab, war die Anfrage eines Planungsbüros an die Stadtverwaltung wegen einer Stellungnahme für ein bevorstehendes Bauvorhaben. Die traf schon im vorigen Jahr im Rathaus ein und kündigte an, dass Abriss und Neubau der Brücke in diesem Herbst beginnen würden. Die Vollsperrung, so habe es damals geheißen, sollte maximal sechs Monate dauern, für Fußgänger und Radfahrer sollte eine Behelfsbrücke errichtet werden.

Seitdem, sagte ein Mitarbeiter des Rathauses der LVZ, sei nichts mehr geschehen, ein neuer Termin nie genannt worden.

Landesstraßenbauverwaltung nennt keinen konkreten Termin

Einen konkreten Termin nannte die Landesstraßenbauverwaltung jetzt auf Anfrage auch der LVZ nicht. Immerhin bestätigt Lasuv-Sprecher Franz Grossmann, dass eine Vollsperrung der Brücke bevorsteht. Denn das Bauwerk „ist aufgrund seines Zustands zu erneuern“. Sie stammt aus dem Jahr 1967, die letzte Sanierung sei 1994 erfolgt. Sie liegt also auch schon 25 Jahre zurück.

„Momentan laufen dazu die Planungen für eine Teilerneuerung des Überbaus“, teilt der Lasuv-Sprecher mit. Der Bau werde aber „voraussichtlich frühestens 2021 möglich“ sein. Grossman bestätigt zugleich, dass die Arbeiten unter Vollsperrung vorgesehen sind. Dazu spreche das Lasuv im Vorfeld mit der Stadt und der zuständigen Verkehrsbehörde. Eine Information der Betroffenen werde „rechtzeitig vor Baubeginn erfolgen“, versicherte Grossmann.

Doreen Heidolf ist froh, dass sie jetzt besser Bescheid weiß und noch Zeit hat, sich auf das scheinbar Unvermeidliche einzustellen. Denn sicher ist: Eine Vollsperrung der Bornaer Straße wird unmittelbare Auswirkungen auf den Markt haben.

Von André Neumann