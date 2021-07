Bürger dürfen in Kitzscher wieder Fragen stellen

Kitzscher

Jetzt dürfen auch in Kitzscher bei Sitzungen des Stadtrates Einwohner wieder Fragen stellen. Monatelang hatte die Stadtverwaltung wegen der Corona-Pandemie die Ratsversammlungen mit verknapptem Programm organisiert. Anders als andere Kommunen verzichtete Kitzscher unter anderem auf die Bürgerfragestunde.

Bericht des Bürgermeisters kehrt zurück

Die steht nun wegen der gelockerten Corona-Regeln für die nächste Stadtratssitzung am 20. Juli wieder mit am Anfang der Tagesordnung. Zuvor gibt der Bürgermeister einen Bericht über die Ereignisse der letzten Wochen. Auch darauf hatte Maik Schramm (Freie Wähler) in den vergangenen Monaten verzichtet.

Schulsozialarbeit, Teichfest, Vergaben

Inhaltlich geht es in der letzten offiziellen Stadtratssitzung vor der Sommerpause unter anderem um Schulsozialarbeit an den Kitzscheraner Schulen, um das Park- und Teichfest im nächsten Jahr und um Spenden. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem mehrere Grundstücksverkäufe sowie Auftragsvergaben.

Die öffentliche Sitzung beginnt am 20. Juli, 18.30 Uhr, im Festsaal des Rathauses in der Ernst-Schneller-Straße 1.

