Viele Bornaer sind unzufrieden mit der Verkehrssituation in der Stadt. Das ist das Ergebnis einer Bürgerbefragung, die jetzt im Stadtkulturhaus vorgestellt wurde. Ein neues Konzept soll her.

Befragungsergebnisse vorgestellt - Bürger nennen 38 gefährliche Kreuzungen in Borna: Arbeit an Verkehrskonzept

