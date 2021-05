Bürgergruppe will die Wildenhainer Teiche bei Regis-Breitingen retten

Regis-Breitingen/Wildenhain

In Wildenhain, einem Ortsteil von Regis-Breitingen, sorgen sich Einwohner um das Schicksal der dortigen Teiche. Für die Gewässer nämlich könnte es irgendwann in den nächsten Jahren um alles oder nichts gehen, darum weiter Teich zu bleiben, oder...?

Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) bringt die Sache auf den Punkt, indem er sagt: „Wenn es wieder Wasser für die Teiche gäbe, könnten die wieder zum Dorfmittelpunkt werden. Sonst müssen wir uns andere Gedanken machen.“ Dabei fällt auch das Wort Trockenlegung. „Aber so weit sind wir noch nicht“, beeilt er sich hinzuzufügen.

Erst einmal sucht nämlich eine kleine Bürgerinitiative nach Ideen und Möglichkeiten, wie die Teiche dauerhaft und vor allem möglichst konstant wieder zu Wasser kommen könnten. In den letzten Jahren, sagt Susan Keller von der Gruppe, lagen teils alle, teils einige der Teiche häufig trocken.

Mit dem Bergbau veränderte sich die Lage

Ramsdorf hat die Wadl und den Mühlteich, in Hagenest gibt es den Ober- und den Unterteich. Und Wildenhain hat vier Teiche. Letztere befinden sich terrassenartig „übereinander“ an der Südseite des Dorfes. Susan Keller, die gleich in der Nähe wohnt, geht davon aus, dass die Teiche vor über hundert Jahren als Fischzuchtteiche für das Herrenhaus angelegt wurden. Gespeist wurden sie vom abfließendes Wasser der oben liegenden Felder und vom Grundwasser. Einen Bach, der in die Teiche fließt, gibt es nicht. Die Schnauder fließt unterhalb vorbei.

Die Wildenhainerin erinnert sich, dass früher Bänke an den Teichen standen, die ein Ausflugsziel gewesen seien, und, dass sie als Kind und Jugendliche selbst viel Zeit dort verbracht hat. Doch mit dem Braunkohlebergbau im Tagebau Haselbach zwischen 1955 und 1977 habe sich die Situation verändert. Mit dem Geländeeinschnitt für eine Kohlebahn, davon geht man heute aus, seien unterirdische Wasseradern gekappt worden, über die die Teiche Wasser bekamen.

In den zurückliegenden Jahren hätten die Teiche, die aktuell an den Landwirt und Stadtrat Gunter Straßburger (Bürger für Hagenest, Ramsdorf, Wildenhain) verpachtet sind, schon mehrmals trocken gelegen. „Dann stinkt es nach Schlamm, Moder und toten Fischen“, sagt Susan Keller. Im Moment ist die Situation fast entspannt. Drei Teiche haben Wasser. Der zweite von oben nicht, der ist ein Morast voller Schilf, durch das ein Rinnsal nach unten fließt.

Suche nach Wasser läuft

Bürgermeister Zetzsche hat sich selbst schon um die Teiche bemüht. In der Annahme, dass es sich bei dem Wassermangel um eine Folge des Braunkohlebergbaus handelt, hat er unter anderem Kontakt zum Oberbergamt und zum Bergbausanierer LMBV aufgenommen. Erfolglos. Die erforderliche Zeit, intensiver an dem Thema dranzubleiben, habe er jedoch nicht, sagt Zetzsche.

Weswegen er froh sei, dass sich mit Steffen Dorer und Peter Zötzsche aus Regis-Breitingen zwei Ruheständler mit ihren Erfahrungen aus dem früheren Berufsleben in die Problematik vertieft haben. Vierter im Bunde der Initiativgruppe ist der Regiser Bauhofleiter Hendrik Fuhrmann.

Gemeinsames Ziel ist es, Wasser für die Teiche „aufzutreiben“, Ideen zu suchen, wie sie wieder stabil versorgt werden könnten, auch wenn in trockenen Sommern das Wasser von den Feldern nicht reicht. Welche Möglichkeiten es da geben könnte, und welche Rolle vielleicht eine Pumpe spielen könnte, die es im Graben der einstigen Kohlebahn noch gibt, das wird aktuell untersucht. Angetrieben von der Hoffnung, dass die Wildenhainer Teiche gerettet werden können.

