Bürgermeister Hellriegel über Kohleausstieg: Keine Gemeinde so betroffen wie Neukieritzsch

Im Interview mit der Leipziger Volkszeitung schaut der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel auf das zurückliegende Jahr, spricht unter anderem über Weichenstellungen für die Zeit des Kohleausstiegs, über den geplanten großen Solarpark und über Fördermittel für Kindertagesstätten und Schulen.

Herr Hellriegel, was verbucht Neukieritzsch 2020 als Erfolge?

Wir haben einiges vorangebracht. Die wichtigste Sache war der Beginn der Erschließung des Wohngebietes „ Seewiesen Kahnsdorf“ im Frühjahr und die Übergabe des erschlossenen ersten Bauabschnitts an die Gemeinde im Dezember. Wir haben im Ortsteil Deutzen Planungsleistungen für grundhaften Straßenbau mit dem ZBL auf den Weg gebracht, für den Ersatzneubau der Kita in Deutzen sind die Planungen abgeschlossen, der Bauantrag ist gestellt. Und es gab weitere Dinge: Der Pappelweg wurde grundhaft ausgebaut, die Planungen für eine Straßenverbindung zwischen Kahnsdorf und Neukieritzsch vergeben, eine neue Bibliothek wurde in Deutzen eröffnet.

Blick auf den erschlossenen ersten Teil des neuen Wohngebietes „Seewiesen“ in Kahnsdorf-Nord. Quelle: Gemeindeverwaltung Neukieritzsch

Wie belastet die Corona-Pandemie Ihre Gemeinde?

So wie alle anderen auch. Das gesellschaftliche Leben ist heruntergefahren, Vereinsarbeit ist eingestellt, Schulen sind geschlossen. Ich weiß nicht, ob das Leben danach so sein wird, wie es davor war.

Wie sind die Auswirkungen für den Gemeindehaushalt?

Wir nehmen 1,5 Millionen Euro weniger Gewerbesteuern ein, was zum Teil an der Corona-Pandemie liegt. Um über 100 000 Euro sinkt bisher der Anteil der Gemeinde an der Einkommenssteuer, und weil kaum noch öffentliche Einrichtungen vermietet werden, sinken diese Einnahmen um rund 80 000 Euro.

„2035 ist für das Kraftwerk Lippendorf zu zeitig“

Seit Anfang des vorigen Jahres gibt es einen Termin für das Ende der Kohleverstromung in Neukieritzsch: 2035. Theoretisch könnten Sie zu dem Zeitpunkt nach der Wahl 2029 noch Bürgermeister sein. Ist das für Sie erstrebenswert?

Dafür müsste ich ja erst einmal die Wahl 2022 gewinnen. Ich stelle mich natürlich gern, entscheiden müssen die Bürger. Erst dann können wir über 2029 reden. Man muss gesund bleiben und die Kraft für eine dritte Wahlperiode haben. Ob es erstrebenswert ist? Vielleicht hat ein jüngerer Mensch dann einen anderen Blick auf die Dinge, Sichtweisen verschieben sich ja auch.

Die Frage meinte auch: Ist es erstrebenswert wegen der Abschaltung des Kraftwerkes und der Folgen?

Ich habe schon immer gesagt: 2035 ist für Lippendorf zu zeitig. Aber wir müssen damit leben und alles tun, um die Herausforderung in den Griff zu bekommen.

Das Braunkohlekraftwerk der Leag in Lippendorf soll 2035 schließen. Quelle: Jens Paul Taubert

Welche Weichen müssen schon heute gestellt werden, welche können in Neukieritzsch gestellt werden?

Wir sind gerade dabei eine wichtige Weiche zu stellen. Wir wollen eine Entwicklungsgesellschaft gründen, die den Folgen des Strukturwandels entgegen wirkt. Diese Gesellschaft wird unter anderem versuchen, so viel wie möglich Fördermittel aus dem Strukturstärkungsgesetz nach Neukieritzsch zu holen. Denn eins ist klar: Keine Gemeinde in Sachsen wird stärker betroffen sein, als Neukieritzsch.

Warum?

Auf unserem Territorium steht das Kraftwerk Lippendorf der Leag, hier befinden sich der Tagebau Vereinigtes Schleenhain der Mibrag, das Entsorgungsunternehmen Mueg, Air Liquide und der Chemiepark der Dow-Chemical. Ich gehe davon aus, dass dort Arbeitsplätze in Größenordnungen verloren gehen, wenn das Kraftwerk nicht mehr arbeitet, eine Grundlastversorgung nicht mehr vorhanden ist.

„Solarenergie ist die bessere Alternative“

Ist ein großer Solarpark, wie er im Dreieck Böhlen, Rötha, Neukieritzsch entstehen soll, eine gute Antwort auf den Klimawandel?

Die Frage ist ein bisschen gemein. Alle reden von erneuerbaren Energien. Ob die wirklich dem Klimawandel entgegenwirken, kann ich nicht sagen. Richtig ist: Dieser Solarpark trägt nicht zur Grundversorgung und zur Sicherung der Grundlast bei, wie ein permanent laufendes Atom- oder Kohlekraftwerk. Aber mit dem beschlossenen Ausstieg aus der Kohle brauchen wir andere Quellen. Dafür halte ich Solarenergie für die bessere Alternative gegenüber Windkraft, noch dazu, wenn diese auf ertragsschwachen Böden installiert wird. Und wenn wir mit dem Sonnenstrom grünen Wasserstoff als Energieträger auch für die Grundlast produzieren, könnte das der richtige Weg sein, zumindest als Übergangstechnologie

Verstellt die Corona-Pandemie den Blick auf andere wichtige Herausforderungen und Entscheidungen?

Nein, bei uns nicht. Wir haben im April mal den Fehler gemacht, eine Gemeinderatssitzung ausfallen zu lassen, danach hatten wir im Mai eine riesige Tagesordnung zu bewältigen. Deswegen führen wir jetzt die Sitzungen durch und beschränken uns auf das Wesentliche, halten Regeln ein. Es müssen wichtige Dinge entschieden werden, die Pandemie darf die Entwicklung in der Gemeinde nicht verhindern.

„Einfach nur gesund bleiben“

Wie kommen Sie denn beispielsweise bei den Themen Schulen und Kitas voran?

Wir bekommen Fördermittel aus der Förderrichtlinie „Kinderbetreuungsfinanzierung Bund“ für die Erweiterung der Kindertagesstätte „Haus der Zukunft“ in Neukieritzsch. Aus dem Programm „Gewährung von Zuwendungen zur Beschleunigung der Verbesserung ganztägiger Bildung und Betreuung von Kindern im Grundschulalter“ bekommen wir Geld für Arbeiten an der Grundschule in Lobstädt. Für die Grundschule in Deutzen haben wir beim Kultusministerium Förderanträge gestellt. Hier werden wir im ersten Quartal mehr wissen.

Was wünschen Sie sich persönlich für das Jahr 2021?

Einfach nur gesund zu bleiben. Alles andere kommt von selbst. Das wünsche ich nicht nur für mich, sondern für alle Bürger der Gemeinde, dass wir das Jahr 2021 gesund überstehen.

Zur Person Thomas Hellriegel ist 55 Jahre alt und seit 2015 Bürgermeister der Gemeinde Neukieritzsch. Er lebt in Lobstädt, ist geschieden und Vater zweier Kinder. Der Kommunalpolitiker gehört der CDU an.

