Bürgermeister: Neue Pläne für den alten Konsum in Elstertrebnitz

Elstertrebnitz

Es ist mindestens 15 Jahre her, dass im Dorfkonsum Elstertrebnitz Lebensmittel und andere Waren des täglichen Bedarfs verkauft wurden. So lange steht das Gebäude am Dorfplatz Trautzschen schon leer – und es wird nicht besser. Bürgermeister David Zühlke (CDU, 37), der die Einkaufsstätte noch aus seinen Kindertagen kennt, sieht darin großes Potenzial und brachte nun eine spektakuläre Idee in den Gemeinderat: „Die Gemeinde möchte den Konsum von Grund auf sanieren und zu neuem Leben erwecken.“

Neuauflage für Tante-Emma-Laden

Zühlke schwebt eine Art Tante-Emma-Laden vor, vielleicht auch die Zweigstelle eines Discounters, um vor allem die ältere Landbevölkerung mit allem Notwendigen zu versorgen und zudem eine Art Begegnungsort zu schaffen. Darüber hinaus könne er sich einen Friseur oder ähnliche Dienstleistungen darin vorstellen. Der Platz im Erdgeschoss gebe es jedenfalls her. Im Obergeschoss befindet sich eine Wohnung, die vermietet ist.

Gespräch mit dem Eigentümer

Mit dem privaten Eigentümer des Gebäudes und des 1400 Quadratmeter großen Grundstückes steht der Bürgermeister bereits seit mehreren Monaten in Verhandlung, sagte er. Dieser habe ihm gegenüber bereits signalisiert, an die Kommune verkaufen zu wollen.

Finanzierung über Fördermittel

Ob und wann das Projekt Dorfkonsum tatsächlich umgesetzt wird, hänge einzig und allein von einer Fördermittel-Zusage ab. „Allein können wir das natürlich nicht stemmen“, sieht es Zühlke realistisch. „Immerhin sprechen wir von einer Investitionssumme zwischen 200 000 und 300 000 Euro.“ Dennoch halte er an diesem Traum fest.

Aspekt für Attraktivität des Dorfes

Für den Gemeindechef ist der Konsum ein wichtiger Baustein, der das Leben für junge Familien und ältere Menschen auf dem Land attraktiver und lebenswerter macht. „Viele Bürger, mit denen ich darüber schon gesprochen habe, waren begeistert von dieser Idee.“

Von Kathrin Haase