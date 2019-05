Kitzscher

Jetzt steht auch die Besetzung des neu gewählten Stadtrates in Kitzscher fest. Der Gemeindewahlausschuss hatte das Ergebnis der Wahl erst am Dienstagabend offiziell bestätigt und bekannt gegeben. Wahlsieger mit deutlichen zugewinnen sind die Wähler, die mit acht Abgeordneten in den Stadtrat einziehen und damit die Hälfte der jetzt vergebenen Sitze einnehmen. Die CDU bekommt vier Sitze, die Linken und die AfD je zwei.

Stimmenbringer bei der CDU war einmal mehr die bekannte ehemalige Lehrerin Kristina Oelschlegel, die mit 382 Stimmen das beste Ergebnis für die CDU einfuhr. Ex-Bürgermeister Hartmut Harbich erhielt knapp 50 Stimmen weniger. Bei den Freien Wählern ist Michael Wolff von der Engel-Apotheke mit mehr als 400 Stimmen der Ausreißer.

AfD-Kandidat erhält die meisten Stimmen

Mehr Kreuze machten die Kitzscheraner nur bei Holger Glodschei auf Listenplatz eins der zwei AfD-Bewerber. Zweiter bei den Freien Wählern ist überraschend ein 21-jähriger Neuling. Für die 352 Stimmen dürfte dessen Bekanntheit unter Jugendlichen ein Grund gewesen sein, besonders aber sein Name: Sebastian Schramm ist der Sohn von Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler). Er zieht mit dem viertbesten Einzelergebnis in den Stadtrat ein.

Die neu gewählten Stadträte werden voraussichtlich am 11. Juni erstmals im Rathaus zusammenkommen. Dann bietet die Stadtverwaltung eine Informationsveranstaltung an. Die erste offizielle Sitzung ist für den 1. Juli geplant. An dem Tag soll sich der Stadtrat konstituieren und unter anderem die Ausschüsse besetzen. Erste Beschlüsse inhaltlicher Art fällt das neue Gremium voraussichtlich am 3. September.

Das sind die neuen Stadträte in Kitzscher

Freie Wähler: Michael Wolff (413 Stimmen), Sebastian Schramm (352), Torsten Uhlig (269), Petra Niemann (264), Steffen Keiter (258), Mike Krampe (255), Peter Seifert (193), Kevin Ambrosius (191).

CDU: Kristina Oelschlegel (382), Hartmut Harbich (333), Karl Hellriegel (162), Jörg Heuter (161).

Die Linke: Bärbel Frommelt (308), Ute Reuther (169),

AfD: Holger Glodschei (798), Andreas Dähnrich (244)

Von André Neumann