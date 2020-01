Bürgermeister sieht Kitzscher erneut an Wendepunkt

Kitzscher

Kitzschers Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) hat seine Stadt als attraktiven Wohnort angepriesen. Auf dem Neujahrsempfang sagte er vor knapp 100 Gästen: „Wer ländliches Wohnen mit einer hervorragenden Grundversorgung sucht, ist bei uns richtig.“ Mit modernen Showtänzen hatten zwei Formationen der D&J Danceformation aus Kitzscher den Abend im Rathaus eröffnet.

Schramm bezeichnete Kitzscher als Musterbeispiel dafür, wie abhängig das Wachstum einer Stadt von der Entwicklung des Umlandes ist. In den Dreißigerjahren des vorigen Jahrhunderts noch ein Dorf mit rund 350 Einwohnern, habe sich die Einwohnerzahl mit der Entwicklung von Industrie und Bergbau um Espenhain bis 1945 verzehnfacht. Mit dem Bau des Kraftwerkes Thierbach begann der industrielle Wohnungsbau, und die Einwohnerzahl stieg auf 10000.

Nach der Wende bescherte der Zusammenbruch der Industrie der Stadt einen extremen Bevölkerungsrückgang um 50 Prozent auf durchschnittlich 5000 Einwohner in den letzten Jahren.

Zur Galerie Mit der D&J Danceformation und dem Frauenchor bereicherten erneut die erfolgreichen einheimischen Kulturvereine den Neujahrsempfang des Bürgermeisters.

Jetzt, das sagte Schramm und präsentierte dazu Zahlen, befinde sich Kitzscher erneut an einem Wendepunkt: „Die Einwohnerzahlen steigen, und wir wollen unsere Stadt mit ihren Ortsteilen fit machen für die Zukunft.“ Die Entwicklung der Stadt Leipzig und des Südraumes würden das Wachstum Kitzschers jetzt wieder positiv beeinflussen. Kitzscher sei jetzt für eigene Einwohner, Rückkehrer und Neubürger attraktiv, sagte Schramm.

Bürgermeister nennt Fördermittelpolitik „Irrsinn“

In den vergangenen zwei Jahren habe Kitzscher rund 5,2 Millionen Euro investiert: ins Wohngebiet Kitzscher Nordwest, in Wege auf dem Friedhof, in Grund- und Oberschule, für Grundstücke für ein neues Wohngebiet an der Leipziger Straße, für den Neubau einer Kindertagesstätte und für Straßenbau in Trages.

Die Stadt setzte eigenes Geld und Fördermittel ein. In dem Zusammenhang bezeichnete Schramm die aktuelle Fördermittelpolitik als „Irrsinn“ und forderte Bürokratieabbau. Als Beleg zählte er 13 Förderprogramme, Richtlinie und Vorschriften auf. Deren Anforderungen zu erfüllen erfordere „unnötig viel Zeit“, es habe allein drei Jahre gedauert, ehe mit der Sanierung der Oberschule begonnen werden konnte.

Pläne für Dorfgemeinschaftshaus in Dittmannsdorf

Die Sanierung der beiden Schulen werde mehrere Jahre in Anspruch nehmen, schaute Schramm voraus. Zugleich nannte er weitere Vorhaben für die kommenden Jahre. Im Zusammenhang mit dem nächsten geplanten Wohngebiet kündigte er den Bau einer weiteren Kindertagesstätte an. Die soll ein Mehrgenerationenhaus werden, in dem es auch einen Treffpunkt für Senioren gibt.

Erstmals sprach Schramm öffentlich über Pläne für den Bau eines Dorfgemeinschaftshauses in Dittmannsdorf auf dem Gelände der ehemaligen Feuerwehr an der Kegelbahn. Diese und weitere Vorhaben stellte der Bürgermeister unter Vorbehalt: „Die Zukunft wird zeigen, ob wir all diese Aufgaben in dieser Zeit bewältigen können“, sagte Schramm und bat die Anwesenden um Unterstützung.

Den Schluss der Veranstaltung bildete ein Auftritt des Frauenchores Kitzscher unter Leitung von Steffi Gerber. Der Chor wird in diesem Jahr 45 Jahre alt.

Von André Neumann