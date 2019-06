Elstertrebnitz

Fast ein wenig aus dem Häuschen war Bürgermeister David Zühlke ( CDU) bei seiner Bilanz der abgelaufenen Wahlperiode in Elstertrebnitz. „Wenn man die Investitionen unserer kleinen Gemeinde sieht: Das ist der Hammer“, fasste er bei der abschließenden Ratssitzung im Feuerwehrgerätehaus zusammen.

Und dabei nannte er „nur“ 13 Kostenpunkte, die schon abgerechnet beziehungsweise in diesem Jahr beschlossen worden waren. Schon diese summieren sich auf fast 2,9 Millionen Euro – bei nicht einmal 1300 Einwohnern.

Die 2014 gewählten Gemeinderäte führten 31 Sitzungen durch, sagte Zühlke. Dabei fassten sie 139 Beschlüsse. Anfangs war es unter anderem um grundhaften Straßenbau gegangen (fast eine Viertelmillion Euro), danach hatte sich der Kanalbau in weiteren Ortsteilen an angeschlossen.

Brückenbau über die Weiße Elster

Weitere finanztechnisch große Brocken waren unter anderem der Brückenbau über die Weiße Elster sowie die Böschungssanierung in Eulau als Folgen des Hochwassers 2013 sowie die Erschließung des Wohngebietes 1 in zwei Bauabschnitten. Frisch in Angriff genommen wurden die Erweiterung der Kindertagesstätte, der Anbau am Feuerwehrgerätehaus, beim Eulauer Radweg steht das kurz bevor.

„Und trotz unserer Investitionen ist es uns gelungen, die Pro-Kopf-Verschuldung von 483,03 Euro auf aktuell 259,97 Euro zu senken“, sagte Zühlke strahlend. Er dankte allen Abgeordnete für ihre Arbeit. „Sie“, sprach er die zwölf direkt an, „haben mit den Beschlüssen die Gemeinde nach vorn gebracht.“ Neun Frauen und Männer können dieses Wirken in den nächsten fünf Jahren fortsetzen.

Nils Dykierski ( CDU) und Dirk Engelmann (Freie Wähler) waren nicht wieder für die Kommunalwahl am 25. Mai angetreten. Detlef Eichelbaum ( CDU) verpasste den Sprung ins Gremium knapp, er ist erster Nachrücker. Dem scheidenden Trio überreichte der Bürgermeister je „ein kleines Getränk und etwas Süßes“.

Zusammenarbeit mit der Oppositionsgruppe nicht immer reibungslos

Engelmann, der sich aus der nur dreiköpfigen Oppositionsgruppe im Rat manchen Disput mit dem Gemeindechef geliefert hatte, dankte ebenfalls allen, „auch wenn die Zusammenarbeit nicht immer reibungslos verlaufen ist“. Wie Zühlke viele Jahre Fußball-Referee, fügte er mit etwas Fachsprache an: „Ein Spiel als Schiedsrichter zu pfeifen, kann jeder. Um es aber auch zu leiten, gehört schon ein bisschen mehr dazu.“ Während der Bürgermeister lächelte und auf die Gelbe Karte verzichtete, gab es Beifall aus Publikum, das den „Abschiedsrempler“ wohl nicht mitbekommen hatte.

Von Olaf Krenz