Bürgermeisterwahl 2022 in Borna: Keine Herausforderer für Luedtke in Sicht

In zwei Jahren um diese Zeit ist die Sache schon entschieden. Gemeint ist die Wahl der Nummer eins im Bornaer Rathaus. Dort sitzt seit 2008 Simone Luedtke (Linke). Und daran dürfte sich, Stand jetzt, wohl auch nichts ändern. Von Wechselstimmung jedenfalls scheint in Borna nicht viel zu spüren.

Kaum Herausforderer in Sicht

Das dürfte entscheidend dafür sein, dass potenzielle Herausforderer nicht gerade Schlange stehen. Dabei müsste es eigentlich zumindest für Parteien, die im Land- und/oder Bundestag sitzen, mehr als nur ein demokratische Pflichtübung sein, zumindest aller sieben Jahre den Kampf um den Oberbürgermeisterposten aufzunehmen. Allerdings halten sich führende Kräfte in Borna gegenwärtig eher bedeckt.

Luedtke vor fünf Jahren souverän

„Wir überlegen noch“, erklärt SPD-Partei- und Stadtratsfaktionschef Oliver Urban. Die SPD hatte bei der letzten Wahl mit dem damaligen Geschäftsführer der Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft (BWS), Sören Uhle, einen rhetorisch begabten Kandidaten ins Rennen geschickt. Weit brachte es der Mann, der sich kurz darauf in seine Heimatstadt Chemnitz verabschiedete, aber nicht. Schon damals war die Amtsinhaberin, für manche überraschend, so stark, so dass ihr im ersten Wahlgang nur eine handvoll Stimmen fehlten, um den Urnengang bereits zu diesem Zeitpunkt für sich zu entscheiden. In Runde zwei kam sie dann auf 55,82 Prozent.

Bürgerliches Bündnis in Borna denkbar

Ihr Gegenkandidat seinerzeit war im zweiten Wahlgang mit Sebastian Stieler der jüngste Stadtrat, der letztlich von CDU und den „Bürgern für Borna“ (BfB) ins Rennen geschickt worden war – allerdings nur mit deren mäßiger Unterstützung. Stieler hat sich vorerst für eine akademische Karriere entschieden. Und die BfB haben in ihren Reihen niemanden, der sich an einer nur schwer angreifbaren Amtsinhaberin reiben will. Fraktionschef Bernd Schröter, der als ehemaliger Oberbürgermeister weiß, wie in Borna Wahlen gewonnen werden, erklärt, ein potenzieller Kandidat dürfe nicht nur antreten, „um Geld zu verdienen“. Schröter könnte sich aber vorstellen, „dass sich die demokratischen Parteien zusammentun“ in Sachen Luedtke-Herausforderer. Wer die demokratischen Parteien sind? Antwort Schröter: „Für mich neben uns die CDU und die SPD.“

René Dietze, Vorsitzender AfD-Fraktion im Stadtrat, bekennt, dass die Wahl in zwei Jahren für die Seinen bisher noch kein Thema war. „Da ist mir bis jetzt noch nichts bekannt.“

Wübbeke: Defizite bei der Amtsinhaberin

Auch Roland Wübbeke kann aus dem Stegreif keinen potenziellen OBM-Kandidaten aus dem Hut zaubern. Aber der CDU-Fraktionsvorsitzende setzt „auf das breite bürgerliche Lager“, wozu er ebenfalls BfB und SPD zählt. Die AfD nicht, „das ist ausgeschlossen“. In Borna gehe es um einen Umschwung. Zwar seien unter der Ägide der Amtsinhaberin „einige Projekte umgesetzt worden“, auch mit Hilfe des Freistaates Sachsen. Die Personalführung in der Stadtverwaltung weise aber „erhebliche Defizite“ aus. Wübbeke weiter: „Es besteht das Bedürfnis nach Veränderung.“ Immerhin hat die CDU einen Man in der Rathausspitze – Bürgermeister Karsten Richter. Ein Posten, der zumindest tendenziell zu höheren Weihen befähigen könnte. Wübbeke lobt seinen Parteifreund jedenfalls. „Er kommuniziert sehr gut.“ Zudem sei er „ein Kümmerer“.

