Bürgermeisterwahl: Groitzscher Kunze-Konkurrent scheitert – Trio in Böhlen

Groitzsch/Pegau/Elstertrebnitz/Böhlen

Im Bornaer Land zeichnen sich weitere Konturen für die Bürgermeisterwahlen am 12. Juni ab. In den vier Kommunen Groitzsch, Pegau, Elstertrebnitz und Böhlen werden wohl zwei nur einen Kandidaten auf dem Stimmzettel haben, während es bei den anderen beiden nach einem Dreikampf aussieht.

Stadt Groitzsch

Zwei Kandidaten hatten in Groitzsch ihre Bewerbung für die Bürgermeisterwahl am 12. Juni abgegeben. Das hat Grit Straßburger als Vorsitzende des Stadtwahlausschusses nach der Beratung am Montagnachmittag verkündete. Allerdings steht auf dem Stimmzettel zunächst nur ein Name. Der aktuelle Rathauschef Maik Kunze (CDU) strebt die erneute Wiederwahl und die vierte Amtszeit an.

Konkurrenz machen wollte ihm Einzelbewerber Thomas Illig. Der damalige Markkleeberger hatte 2019 auf der AfD-Liste für den Kreistag kandidiert, arbeitet als Nachrücker nun aber fraktionslos mit. Seit Februar Groitzscher, benötigte Illig für den Urnengang ohne Partei-Nominierung 60 Unterstützungsunterschriften. Da er jedoch nur 18 erhielt, hat ihn der Wahlausschuss nicht zugelassen.

Stadt Pegau

Für Pegau und Elstertrebnitz tagt der gemeinsame Wahlausschuss krankheitsbedingt erst am 13. April, 17 Uhr. Bisher sind in der Elsterstadt mit Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) und den Einzelbewerbern Mathias Petrifke und Michael Böhme drei mögliche Kandidaten bekannt.

Gemeinde Elstertrebnitz

In Elstertrebnitz tritt Amtsinhaber David Zühlke (CDU) offenbar allein um den Chefposten an. Er war schon bei seiner ersten Wahl 2015 konkurrenzlos auf dem Stimmzettel gewesen; Wahlberechtigte konnten dann einen anderen Namen ungefragt nachtragen, was aber keine Auswirkungen auf Zühlkes Erfolg hatte. Ab August arbeitet der Bürgermeister in Elstertrebnitz hauptamtlich.

Stadt Böhlen

In Böhlen haben es gleich drei Kandidaten ins Rennen um das höchste Rathausamt geschafft: Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos), Markus Hamann als Einzelbewerber sowie Heike Weitzmann (AfD).

