Bürgermeisterwahl: Kurz vor Schluss hat Kitzscher einen Herausforderer

Kitzscher

Lange hat es so ausgesehen, als würde Maik Schramm (Freie Wähler) zur Bürgermeisterwahl am 12. Juni keinen Herausforderer haben. Seit 14 Jahren ist er Rathauschef in Kitzscher. Doch nun hat der Kreisverband der Partei Bündnis 90/Die Grünen kurz vor dem Bewerbungsschluss noch einen Kandidaten benannt. Es ist der einzige Bewerber um ein Bürgermeisteramt, den die Grünen im Landkreis Leipzig aufstellen.

Engagement ohne politisches Amt

Christian Müller heißt der Mann, der den Kampf um die Rathausspitze in Kitzscher aufnehmen will. Er ist 50 Jahre alt und beruflich selbstständig im Bereich IT (Informationstechnik). Nach mehr als zwei Jahrzehnten beruflicher Tätigkeit im Ausland zog es den gebürtigen Leipziger zurück in die Heimat. In Kitzscher kaufte er ein rund 200 Jahre altes Fachwerkhaus, das er schrittweise saniert und seit Weihnachten 2019 bewohnt.

Am politischen Geschehen in Kitzscher hat Müller von Anfang an Anteil genommen, unter anderem mit regelmäßigen Besuchen der Stadtratssitzungen, mit Wortmeldungen und auch Korrespondenzen mit dem Rathaus in Angelegenheiten, die seinen Widerspruch herausgefordert haben. Zur Partei Bündnis 90/Die Grünen kam er über das Neue Forum, dem er sich im September 1989 angeschlossen hatte.

Nicht nur warten auf den großen Fisch

Gefragt nach seiner Motivation für die Kandidatur, sagt Müller: „Ich denke, in Kitzscher kann manches anders und besser laufen.“ Ein erstes Stichwort dabei ist für ihn Bürgerbeteiligung, die er als Schlüssel für den Zusammenhalt in der Stadt ansieht. Das Rathaus, sagt er, strahlt keine Offenheit aus. Bürger müssten aus seiner Sicht mehr in Entscheidungsprozesse eingebunden werden.

Borna kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Borna direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nachholbedarf sieht Müller auch bei den Bemühungen um wirtschaftliche Ansiedelungen. Kitzscher sei bei den Gewerbesteuereinnahmen pro Kopf im Landkreis weit hinten. „Wir haben das Gewerbegebiet ,Goldener Born‘“, sagt Müller und zweifelt, ob es ausreicht, dass die Stadt die Vermarktung einer Akquise-Gesellschaft überlässt und auf „den großen Fisch“ wartet. Alternativ, sagt er, könnte man auch gemeinsam mit dem Grundstückseigentümer selbst aktiv werben und versuchen, das Gebiet kleinteilig zu füllen.

Realistischer Blick auf die eigenen Chancen

Eine andere Auffassung als der Amtsinhaber hat Müller zur Bevölkerungsentwicklung. Man dürfe es mit dem Wachstum nicht übertreiben, ist er überzeugt, weil dann die Stadt immer wieder vor der Herausforderung steht, die nötige Infrastruktur schaffen zu müssen. Sein Ansatz, den er dagegensetzt, lautet: „Die Stadt muss attraktiv für ihre aktuellen Einwohner sein.“

Das betreffe Arbeitsplätze genauso wie das Wohnumfeld. Die Innenstadt, spricht Müller den neu gestalteten Markt an, wird nicht allein dadurch attraktiv, „dass man Bänke auf einen sonnigen Platz stellt“. Das wichtigste Thema, um Leben in die Innenstadt zu bringen, sei für ihn die weitgehend leer stehende Ladenstraße.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seine Chancen, die Wahl zu gewinnen, schätzt Müller zurückhaltend realistisch ein. Es sei natürlich schwierig, gegen einen Amtsinhaber anzutreten, der bei der letzten Wahl mehr als 70 Prozent erreichte. Maik Schramm erhielt 2015 bei zwei Kandidaten 78,6 Prozent der Stimmen. „Aber“, sagt Christian Müller, „wenn ich es nicht schaffe, verändert meine Wahlbeteiligung vielleicht den Politikstil in Kitzscher.“

Von André Neumann