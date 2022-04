Rötha/Kitzscher/Neukieritzsch

Überraschung in Rötha. Nachdem der Gemeindewahlausschuss getagt hat, steht fest: Es werden bei der Bürgermeisterwahl am 12. Juni nur zwei statt drei Männer gegeneinander antreten, die den Chefsessel im Rathaus anstreben. Der dritte Bewerber, der schon an die Öffentlichkeit getreten war, ist nicht für die Wahl zugelassen worden.

Einzelbewerber fehlen Unterstützungsunterschriften

Dabei geht es um den Polizeibeamten Maik Hermsdorf aus Espenhain. Weil der als Einzelbewerber ins Rennen gegangen ist, hätte er bis zum 7. April 60 Unterstützungsunterschriften bekommen müssen. Doch es waren am Ende zu wenige Wahlberechtigte, die dafür den Weg ins Rathaus auf sich nahmen. Deswegen wird seine Bewerbung nicht berücksichtigt.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ins Rennen um die Nachfolge von Amtsinhaber Stephan Eichhorn (parteilos) gehen daher nur Pascal Németh und Ingo Weitzmann. Németh kommt aus dem Röthaer Ortsteil Mölbis und ist aktuell stellvertretender Bürgermeister. Er wurde von der Wählervereinigung „Röthaer Land“ aufgestellt, für die er Mitglied des Stadtrates ist. Weitzmann (AfD) stammt aus Böhlen, wo er dem dortigen Stadtrat angehört.

Zwei Kandidaten in Kitzscher

In Kitzscher hat der städtische Wahlausschuss am Donnerstagabend die zwei bisher bekannten Wahlvorschläge zugelassen. Antreten werden demnach Amtsinhaber Maik Schramm (Freie Wähler) und Christian Müller von Bündnis 90/Die Grünen.

Beschluss für Neukieritzsch steht aus

In Neukieritzsch fällt die Entscheidung im Gemeindewahlausschuss erst am Freitagabend. Bisher sind mit Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) und Thomas Meckel (SPD) zwei Bewerber bekannt.

Lesen Sie auch

Von an