Bürgermeisterwahl in Penig: Thomas Eulenberger über Herausforderungen und Chancen

Penigs Bürgermeister Thomas Eulenberger ( CDU) kann nicht wie geplant Ende Juli in den Ruhestand gehen. Wegen Corona wurde die Wahl auf September verschoben, eine Stichwahl auf Mitte Oktober terminiert. Deshalb hängt der 67-Jährige drei Monate dran. Ab 1. November aber tritt für ihn die Familie vor die Belange der Kommune. Mehr als drei Jahrzehnten an der Stadtspitze - erst in Wechselburg, seit 1993 in Penig: Im Interview zieht Eulenberger ein Fazit.

Für gleitenden Übergang sorgen

Aufgrund der verschobenen Wahl geht es in die Verlängerung: Muss oder Genuss?

Mein Anspruch ist es, meinem Nachfolger den Rathausschlüssel persönlich zu übergeben. Ich habe mich gern bereit erklärt. Dann aber ist Schluss. Ich habe zwei Stents im Herz, da muss man nichts provozieren.

Corona fordert noch einmal auf ungekannte Weise.

In der Tat. Doch ich denke, dank unseres eingespielten Teams in der Verwaltung ist es uns gelungen, vieles zu stemmen. Und ich will nicht verschweigen: Ich hatte mal eine ganze Woche, wo abends keine Termine anstanden. Eine ganz neue Erfahrung.

Bürgermeister ist Initiator, Moderator, Seelsorger

Wie haben sich die Rolle und der Ruf des Bürgermeister-Amtes seit 1990 gewandelt?

Die Rolle hat sich nicht geändert. Er muss Moderator, Organisator, Initiator, Seelsorger und Ansprechpartner sein. Geändert haben sich die Zeiten. Die Wende-Euphorie war eine ganz besondere. Viele wollten sich einbringen. Als ich in Wechselburg kandidierte, war das noch nicht für die CDU, sondern für die Antennen-Gemeinschaft.

Eine Antennengemeinschaft war – wir erinnern uns – eine Art Selbsthilfegruppe für guten Westfernseh-Empfang. Wie wichtig ist es für einen Bürgermeister, die richtige Antenne zu haben?

Er ist gut beraten, alle in die Ideen- und Meinungsfindung einzubeziehen. Er muss entscheidungsfreudig und entscheidungswillig sein. Er braucht Gespür, denn nicht jede Entscheidung, die getroffen werden muss, ist populär.

„Ich wollte 1990 Verantwortung übernehmen“

Warum wurden Sie Bürgermeister?

Nach der politischen Wende wollte ich Verantwortung übernehmen. Es ist die beste Herausforderung, die man sich denken kann. Ich kann meine potenziellen Nachfolger nur bestärken.

Was gelang?

Dass wir die Debatten auf der sachlichen Ebene halten konnten. Ich genoss Vertrauen, mir wurden Spielräume zugebilligt.

Was gelang nicht?

Es gibt Ecken in der Peniger Innenstadt, die zu sanieren noch immer anstehen.

Was muss Ihr Nachfolger kurz- oder mittelfristig leisten?

Jeder neue Bürgermeister von Penig muss sich darüber im Klaren sein, dass er die Verantwortung für alle Einwohner dieser Stadt hat und gerade in diesen Zeiten einend und verbindend wirken muss.

Leben auf dem Land attraktiv machen

Die Einwohner-Zahl sinkt. Die Eingliederung Langensteinbachs 2003 änderte daran nichts. Welche Chance haben kleine Städte? Wie ist ein Ausgleich schaffbar zwischen Stadt und Dorf?

Das Sinken der Einwohnerzahlen hat nichts mit der Thematik Stadt/Dorf zu tun - wobei durch eine höhere Bindung an Grundeigentum die Dörfer leicht im Vorteil sind. Die Schere öffnet sich bei Geburten und Sterbefällen. Selbst ein Mehr an Zuzügen kann das nicht ausgleichen. Wir können nur dafür sorgen, dass das Leben bei uns attraktiv ist, dass es Arbeitsplätze gibt. Ich habe immer darauf gesetzt, dass Kernstadt und Ortsteile möglichst gleich behandelt werden, dass niemand abgehängt wird.

Konkret?

Schauen wir auf die nördlichen Ortsteile. Dort wurde - wie in den anderen - allerhand gemacht. Wir haben die Grundschule in Oberhain nicht nur gerettet, sondern saniert. Horttrakt und Turnhalle sind auch noch an der Reihe. Der Kindergarten „Zwergenland“ wurde saniert. Niedersteinbach bekam ein Feuerwehr-Depot mit einem Sportraum unter dem Dach. Erst im Frühjahr übergaben wir in Oberhain die Arztpraxis, die in der alten Gemeindeschwestern-Station entstand. Der Landkreis hat endlich mit dem Ausbau der Kreisstraße in Oberhain begonnen, will ihn fortführen. Nur mit der gefährlichen Staatsstraße in Wernsdorf und unserem Radweg in Obergräfenhain kommen wir nicht voran.

Ortschaftsräte als Frühwarn-System

Bindeglieder zur Stadt sind Ortschaftsräte…

…ein gutes Frühwarn-System. Außerdem ich bin selbst mindestens einmal im Jahr in den Dörfern, stelle mich dem Gespräch.

In den 90er-Jahren Aufbruch-Stimmung, jetzt zunehmende Verdrossenheit: Wie gehen Sie damit um?

Die Zahl derer, die unzufrieden sind – mit was auch immer, berechtigt oder unberechtigt -, nimmt zu. Es steigt die Zahl derer, die sich dem Disput und rationalen Argumenten verschließen. Dem gegenüber steht nach wie vor eine viel größere Bereitschaft, sich einzubringen für das Gemeinwohl, anzupacken statt zu fordern. Und da meine ich nicht nur Hunderte Ehrenamtliche, etwa in unseren Feuerwehren. Das ist eine Kraft, da ist mir nicht bange.

Was tun Sie im Ruhestand?

Mir Zeit nehmen für meine Familie und warten, was so kommt.

Von Ekkehard Schulreich