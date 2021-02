Bürgerpolizist startet Sprechstunde im Rathaus Pegau

Pegau

Bürgerpolizist Marko Kresse rückt noch näher an seine „Schäfchen“ in Pegau und Elstertrebnitz heran. Bisher schon konnte er bei seinen Touren und Streifzügen durch die Orte angesprochen und natürlich auch im Polizeistandort Groitzsch aufgesucht werden. Nun aber führt er eine Sprechzeit im Pegauer Rathaus ein. Donnerstags von 14 bis 17 Uhr will der Polizeihauptmeister regelmäßig hier anzutreffen sein. Starttag ist der 4. Februar.

Bürgerpolizist hält vielfältige Kontakte

Kresse, der selbst aus Pegau stammt und seit 1999 im Polizeidienst ist, betreut die beiden Kommunen seit dem 1. Juni 2017. Dabei hält er nicht nur Kontakt zu den Bürgermeistern und Verwaltungen, sondern geht auch in Vereine, Senioreneinrichtungen, Schulen und Kindertagesstätten. Seine Präsenz auf der Straße soll das Sicherheitsgefühl der Bürger erhöhen, und er steht ihnen natürlich in besonderen und Notsituationen bei. „Ich möchte wirklich Freund und Helfer für die Menschen sein“, hatte der Bürgerpolizist schon bei seiner Vorstellung in der Stadtratssitzung gesagt.

Ansprechpartner für Sorgen und Anzeigen

Künftig nimmt er am festen Anlaufpunkt Rathaus die Bedenken und Sorgen sowie Kritik und Anzeigen entgegen. Bei seiner Arbeit in den letzten Wochen hat er sich unter anderem mit den Silvester-Beschädigungen am Spielplatz in der Großen Anlage sowie der Vermüllung und den Glasscherben im Umfeld von „Am Schwanenteich“, aber auch den zerschlagenen Scheiben von Bushaltestellen beschäftigt. Neben Vorfällen im öffentlichen Raum gehören Kümmernisse und Schäden von Privatleuten dazu.

Kontakt: Polizeistandort Groitzsch, Mühlstraße 1, Telefon 034296/4690, Sprechzeiten Montag, Donnerstag und Freitag, 7 bis 12 Uhr, Dienstag, 15 bis 18 Uhr; Sprechzeit im Rathaus Pegau Donnerstag, 14 bis 17 Uhr; Mobiltelefon 0172/3 54 57 50.

Von Olaf Krenz