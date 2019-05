Rötha/Großpötzschau

Lange Zeit schien es, als sei die Änderung des Bebauungsplanes mit dem Namen „ Großpötzschau Ortsmitte“ mehr oder weniger eine Formsache. Jetzt hat der Stadtrat von Rötha unter dem Druck der „ Bürgervereinigung Pötzschau“ die Änderung abgelehnt.

Während der scheidende, weil am Sonntag nicht wieder zur Wahl antretende Ortsvorsteher Waldemar Przynos die Ablehnung der Änderung als Rückschritt bezeichnet, will die Bürgervereinigung noch mehr erreichen.

Es geht um ein knapp 8000 Quadratmeter großes Grundstück im Nordosten der Ortslage Großpötzschau des Röthaer Ortsteiles Pötzschau. Hier stand bis vor einigen Jahren ein Gehöft, seitdem ist es eine grüne Brachfläche.

Die Bürgervereinigung Pötzschau freut sich über die Ablehnung der Änderung des Bebauungsplanes in Großpötzschau. Quelle: André Neumann

Stadt Rötha wollte Bebauungsplan ändern

Für das private Areal besteht seit 2006 ein Bebauungsplan, der nie umgesetzt wurde. Vor einem Jahr stieg die Stadt Rötha mit Beschluss des Stadtrates in das Verfahren zur Änderung des Bebauungsplanes ein. Anlass war die Absicht der Bauträgergesellschaft BLS Saxonia aus Leipzig, das Gelände zu erwerben, zu erschließen und als Wohngebiet mit elf Häusern zu vermarkten.

Wichtigster Grund der Änderung des B-Planes für den Bauträger war die bisherige baurechtliche Einstufung des Gebietes als so genantes „Dorfgebiet“. Damit, so argumentierte BLS-Geschäftsführer Heiko Pilz, hätte ein Teil der Flächen frei bleiben müssen für landwirtschaftliche Betriebe. Dafür gebe es aber keinen Bedarf, wohl aber für Wohnungen. Deswegen wollte der Bauträger mit der B-Plan-Änderung eine Einstufung als „allgemeines Wohngebiet“ erreichen. In einem solchen dürften alle Grundstücke mit Wohnhäusern bebaut werden.

Das Grundstück von der anderen Seite, von der Feuerwehr aus gesehen. Quelle: André Neumann

Bürgervereinigung Pötzschau wehrt sich gegen Wohngebiet

Dagegen begehrt die Bürgervereinigung Pötzschau auf, was sie mit einer Petition an den Stadtrat deutlich gemacht hat. Sie lehnt ein reines Wohngebiet aus Einfamilienhäusern mitten in der dörflichen Struktur des Ortes ab und verlieh dem Nachdruck, indem knapp 20 Frauen und Männer der Stadtratssitzung beiwohnten. Mehrere von ihnen brachten die Argumente der Bürgervereinigung vor.

Dabei wurde betont, dass man nichts gegen weitere Einwohner und neue Nachbarn habe, wohl aber etwas gegen eine dicht bebaute Eigenheimsiedlung. Eine konkrete Befürchtung richtet sich auf mögliche Konflikte zwischen Tierhaltern am Rande des neuen Gebietes, wenn dessen Bewohner sich später von Geräuschen und Gerüchen möglicherweise gestört fühlen.

Großpötzschauer bedankten sich mit Applaus

Nach einer lebhaften Diskussion und zahlreichen formalen Abstimmungen, wie sie für ein Bebauungsplanverfahren üblich sind, stimmten 16 Abgeordnete gegen die beabsichtigte Änderung. Dabei waren offenbar die Überraschung und das Durcheinander so groß, dass das korrekte Ergebnis erst nach der dritten Zählung zu Protokoll genommen werden konnte. Die Großpötzschauer bedankten sich mit Applaus.

Der jetzige Erfolg ist aus Sicht der Bürgervereinigung nur ein erster Schritt, bestätigten Vertreter hinterher der LVZ. „Das war erst der Anfang“, sagte Achim Kunze. Falk Pidun konkretisierte: Man wolle die Stadt dazu bringen, den alten Bebauungsplan aufzuheben und das Gebiet neu zu planen. Es gehe um eine lockere Bebauung mit geringeren Höhen, als derzeit zugelassen sind.

Ortsvorsteher Waldemar Przynos ist überzeugt, dass die Bürgervereinigung nichts Gutes für den Ort erreicht hätte. Nun werde nach dem alten B-Plan gebaut. Oder auch, wie in den zurückliegenden 13 Jahren, gar nicht. Zumindest hatte der BLS-Geschäftsführer während der Sitzung angedeutet, dass sein Unternehmen unter den Bedingungen des Dorfgebietes das Areal aus wirtschaftlichen Erwägungen nicht kaufen und bebauen werde. „Das wäre schlimm für den Ort“, sagte dazu Waldemar Przynos.

Von André Neumann