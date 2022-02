Buhnen sichern breite Strände am Hainer See – was nicht allen gefällt

Neukieritzsch/Hainer See

Das ist „Landrückgewinnung“, sagt Falk Bräuer. Er zeigt auf einen frischen gelben Strand unterhalb einiger Ferienhäuser. Was ein bisschen danach klingt, als würde die Ukraine versuchen, sich die Krim zurückzuholen, beschreibt in dem Fall eine höchst friedliche und zivile Angelegenheit.

Bräuer ist Mitarbeiter der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV). Er leitete in den zurückliegenden knapp zwölf Monaten ein Projekt mit dem Namen Kliffsicherung am Hainer See. Ziel der Ufersanierung war es, die Zerstörung des Ufers durch Wellengang einzudämmen und bestenfalls ganz zu unterbinden. Zudem sollte schon abgetragenes Land wieder aufgefüllt werden.

Abbrüche bis zu 1,70 Meter hoch

Die Arbeiten begannen im Februar 2021, zogen sich das gesamte Jahr hindurch und sollten im Dezember fertig sein. Das hat die LMBV nicht ganz geschafft, was Bräuer mit teilweise unerwartet festem Boden unter dem Wasser erklärt, der das Einschlagen der Holzstämme für die Buhnen erschwert habe. Aktuell sei die letzte Buhne am östlichen Ende des Campingplatzes im Bau. Die wird aus Wasserbausteinen geschüttet.

Vor der Ufersicherung hat es an einigen Stellen am Nordufer so ausgesehen. Quelle: Jens Paul Taubert

Bis zu 1,70 Meter hohe Abbrüche hatte die Wellen in die Böschungen am Nordufer gespült, das immer mehr zu einer sandigen Klippenlandschaft wurde. Zugleich knabberte das Wasser die aufgeschütteten Strände weg. „Da war nur noch halb so viel vom Ufer übrig“, sagt Falk Bräuer und deutet auf einen Strandabschnitt. Hier ist der Sandstreifen rund 30 Meter breit, vorher soll es nur noch die Hälfte gewesen sein.

Breite Strände mit gelbem Kies gefallen nicht allen

Hier und an weiteren Stellen, unter anderem unterhalb des Campingplatzes, wurden das Land neu angeschüttet und darauf ein Kies als Strandbelag aufgebracht. Der ist gröber als der feine Strandsand, und nicht jeder mag beim Baden darauf laufen. Bräuer verteidigt die Wahl aber als „Kompromiss zwischen Technik und Nutzung“. Will heißen: Wellen gibt es trotz der Buhnen auch künftig. Denen hält der Kies besser stand als der Sand.

Nicht alle Ferienhausbesitzer sind mit den breiten Stränden glücklich. Davon zeugt auch dieses privat aufgestellte Schild. Quelle: André Neumann

Auch sonst gefällt der einladende Strand nicht allen. Manche Ferienhausbesitzer hätten unterhalb ihrer Anwesen wahrscheinlich lieber ein schmales Uferstück ohne viele Besucher. Das bekommt Seebetreiber Blauwasser zu spüren. Vor einem Strandabschnitt in der Ferienhaussiedlung erklärt ein privat aufgestelltes Schild den Abschnitt ab 19 Uhr zum „Strand der Stille“.

„Hundebesitzer, Raucher, Jugend- und Partygruppen“ werden dort gebeten, andere Strände zu nutzen. Das klingt stark nach möglichen Konflikten für die Zukunft. Anders als gegenüber in der Lagune Kahnsdorf, wo die Grundstücke der Ferienhäuser bis in den See hineinreichen, gilt die Uferzone am Nordufer als öffentlich zugänglich.

20 Buhnen verbreiten Ostsee-Atmosphäre

Das Gesamtpaket „Kliffsicherung“ umfasste die Arbeiten auf rund 1,2 Kilometer Ufer. 15 Holzbuhnen und fünf Buhnen aus Steinen geben dem Nordufer ein bisschen Ostsee-Atmosphäre. Strandkies wurde auf knapp 500 Meter Ufer aufgebracht. Weitere 540 Meter sicherte die LMBV mit aufgeschütteten Wasserbausteinen und einer Schicht Erde darauf. Auf diese Weise soll an mehreren Stellen wieder Schilf wachsen, welches auch die Ufer schützt, wie Falk Bräuer erläutert.

Finanziert wurde die Ufersanierung aus dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung. Das Geld stellen der Bund und die Länder Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zur Verfügung. Die LMBV ist Träger der Sanierung der nach der Wiedervereinigung stillgelegten Tagebaue der DDR.

Blick über eine der neuen Buhnen nach Kahnsdorf. Quelle: André Neumann

