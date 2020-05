Bund sagt Fördergeld für die Pegauer Orgel zu

Pegau/Berlin

Die Nachricht lässt Pfarrer Torsten Reiprich am Mittwochnachmittag jubeln. „Das ist ja fantastisch.“ Natürlich ist die Freude riesig über die Förderzusage für die Sanierung der Orgel in der Pegauer Laurentiuskirche, sagt er. Endlich, endlich könne nun das Instrument in Ordnung gebracht werden. Seit Jahren hoffe die Kirchgemeinde darauf.

Abgeordnete: Geld von Bund und Freistaat

Kurz zuvor informierte die einheimische Bundestagsabgeordnete Katharina Landgraf ( CDU) , dass der Haushaltausschuss des Bundestages 80 000 Euro für das Vorhaben bewilligt hatte. Das Geld stammt aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm zur Unterstützung der Länder bei dem Erhalt und der Bewahrung national wertvoller Kulturdenkmäler. „Ich habe den Antrag gern unterstützt und freue mich sehr, dass die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Pegau die dringend benötigten Fördermittel vom Bund nun sicher erhält“, teilte Landgraf mit. Weitere 80 000 Euro werden als Anteil vom Freistaat Sachsen finanziert, fügte sie hinzu.

Anzeige

Orgel 1854 von Urban Kreutzbach gebaut

Das Instrument ist ein Werk des Bornaer Orgelbaumeisters Urban Kreutzbach um das Jahr 1854 (andere Quellen: 1853, 1855). Mit 35 Registern ist sie seine größte erhaltene Orgel. Nun soll unter anderem die ursprüngliche, aufwändige neogotische Orgelfassade (der Prospekt) wiederhergestellt werden, so Landgraf, die im Pegauer Ortsteil Großstorkwitz zu Hause ist. „Dies ist ein wichtiger Beitrag zum Erhalt des kulturellen Erbes in unserer Region und in Zeiten der Corona-Krise zudem eine Förderung unseres Handwerks.“

Weitere LVZ+ Artikel

Großer Wurf: Prospekt in historische Form bringen

Seit langer Zeit hofft die Kirchgemeinde auf die Restaurierung, sagt Torsten Reiprich. Schon nach kleineren Arbeiten im Jahr 2000 war eine Großreparatur angedacht gewesen. Doch ohne starke finanzielle Hilfe war es bisher bei dem Plan geblieben. Zumal nun, so der Pfarrer, auf „den großen Wurf“ gesetzt wird. Mitte der 1930er-Jahre war bei Umbauarbeiten der relativ schlichte Freipfeifenprospekt geschaffen worden. „Wir wollen ihn in die ursprüngliche, historische Form zurückführen. Weil sonst fast alles, vor allem das Herz der Orgel, noch von Kreutzbach ist.“

Kirchgemeinde sammelt 34 000 Euro

Gerade aber der Blick hinter die Fassade, „wenn wir sehen, was unter der jetzigen Verkleidung ist“, könnte die Kosten in die Höhe treiben. Die aktuelle Schätzung geht von 260 000 Euro aus. „Die Gemeinde hat über die Jahre, vor allem auch an unserem Stand beim Altstadtfest, rund 34 000 Euro zusammengetragen“, so Reiprich. Die Landeskirche stocke das auf 100 000 Euro auf. Mit den am Mittwoch zugesagten staatlichen Zuschüssen sei die Summe genau erreicht. Da dürfe nicht viel passieren. Nun aber müssen erst mal die Formulare geschrieben werden, damit das Geld von Bund und Land tatsächlich fließt. Der Pfarrer und seine „Schäfchen“ würden die Restaurierung gern so schnell wie möglich beginnen lassen.

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz