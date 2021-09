Bundespolizei fasst Metalldiebe in Neukieritzsch

Neukieritzsch

Am Donnerstagnachmittag klickten am Bahnhof in Neukieritzsch, der zurzeit eine große Baustelle ist, die Handschellen. Beamte der Bundespolizei erwischten zwei mutmaßliche Metalldiebe auf frischer Tat. Die beiden festgenommenen Männer aus Rumänien sind 26 und 32 Jahre alt und der Polizei bereits bekannt.

Laut Bundespolizeiinspektion Leipzig hatten die Tatverdächtigen ihr Fahrzeug gerade mit rund 50 Kilogramm Buntmetall beladen und wollten wegfahren, als sie von den Beamten entdeckt und gestoppt wurden. Im Auto fanden die Polizisten noch etwa 100 Kilogramm Altmetall und verschiedene Werkzeuge.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Der ältere der zwei Männer, das wurde bei der Überprüfung der Personalien festgestellt, wird von der Staatsanwaltschaft in Nürnberg mit Haftbefehl gesucht. Er blieb allerdings dennoch auf freiem Fuß, da er seine dort anhängige Geldstrafe von 150 Euro bezahlte. Damit sei er einer zehntägigen Haft entgangen, teilt die Pressestelle der Bundespolizei in Leipzig mit.

Gegen beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Das Werkzeug wurde beschlagnahmt. Der zuständige Richter habe zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 5oo Euro angeordnet.

Der Vorfall ist nicht der erste dieser Art auf der Bahnhofsbaustelle. Erst Anfang der Woche waren am späten Abend Diebe auf der Baustelle gesehen worden. Die hatten in der Nacht zum Dienstag unter anderem Kabel gestohlen und damit einen Stromausfall verursacht. Sie entkamen jedoch.

Von LVZ