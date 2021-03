Bundespräsident ehrt Leipziger Krankenschwester

Leipzig/Rötha

Der Bundespräsident überreicht am Freitag im Schloss Bellevue die Verdienstmedaille der Bundesrepublik an Jana Fechner. Die Leiterin der Infektionsstationen am St. Georg wird von Frank-Walter Steinmeier für ihren Einsatz während der Pandemie geehrt – neben fünf weiteren Persönlichkeiten aus ganz Deutschland.

„Ich habe ein paar Tage gebraucht, um das annehmen zu können“, erzählt die 46-Jährige. Denn eigentlich mag Jana Fechner keinen Wirbel um ihre Person. Nun lässt sie sich nur auszeichnen, weil sie das Ganze als Ehrung für ihr Team versteht. Die Verdienstmedaille, sagt die Krankenschwester, „ist eine extreme Wertschätzung für mich als Person und für die Arbeit, die alle Pflegekräfte leisten“.

Patienten brauchen mehr Zuwendung

Seit einem Jahr versorgen Jana Fechner und ihr Team vor allem Corona-Kranke. Das Auf und Ab der Infektionswellen und der Bettenbelegung, das ständige Arbeiten in kompletter Schutzausrüstung – all das kostet Kraft, erzählt die Krankenschwester. Und die Patienten brauchen viel mehr Zuwendung – nicht nur medizinisch. Das, was sonst Angehörige leisten, machen jetzt Pflegekräfte. Mehr Gespräche, mal die Hand halten. „Es ist mehr Seelenarbeit als sonst“, sagt Jana Fechner. Seelenarbeit, die an keinem spurlos vorbeigeht. Schicksale bleiben hängen. Wie das eines älteren Paares: Sie hatte ihn zuhause jahrelang gepflegt. Dann kam er in die Klinik, seine Frau kurz darauf. Ihr Zustand wurde kritischer, sie wird immer noch behandelt. Er konnte entlassen werden – ins Heim. Corona verändert alles.

Angst ist ein schlechter Ratgeber

Woher ziehen Jana Fechner und ihre Kolleginnen und Kollegen selbst Kraft? „Aus dem Team und aus den Familien“, sagt die frühere Leistungsschwimmerin, die sich hin und wieder den Kopf frei joggt. Im Jahr 1992 begann die Röthaerin ihre Ausbildung in der Delitzscher Straße; als examinierte Krankenschwester startete sie 1995 in der Infektiologie. Dort findet sie spannend, was anderen Angst macht: „Es gibt immer wieder neue Erreger, die dazukommen – das hält einen fit, man muss sich laufend fortbilden.“ Hat sie keine Angst? „Nein“, sagt die Mutter von zwei Kindern, „aber Respekt.“ Angst sei ein schlechter Ratgeber, findet Jana Fechner. „Man macht dann schneller Fehler. Mit Respekt ist man konzentriert und denkt über jeden Schritt nach.“ Und: „Es achtet hier jeder auf sich und den anderen.“ Auch sei es das Team, das für Sicherheit sorgt. Das gilt für extrem gefährliche Erreger wie Ebola, mit denen Jana Fechner schon zu tun hatte. Und jetzt für Corona. Bis heute hat sich auf der Covid-19-Station des St. Georg niemand während der Arbeit angesteckt.

Ehrung für sechs Persönlichkeiten Berlin/Leipzig/Rötha. Sechs Persönlichkeiten aus ganz Deutschland werden am 26. März von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unter dem Motto „Gelebte Solidarität – Engagiert in der Corona-Pandemie“ mit der Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland geehrt. Neben Jana Fechner geht die Auszeichung an Ricarda Thiesen aus Rinsum-Lindholm (Kreis Nordfriesland), Annerose Chyzy aus Saalfeld in Thüringen, Cem Özbek aus Homburg/Saar, Peggy Schirmer-Schmid aus dem württembergischen Ertingen und Noemi Staszewski aus Frankfurt/Main – „stellvertretend für zahllose andere, die sich ehrenamtlich in dieser Ausnahmesituation für ihre Mitmenschen und das Gemeinwesen engagieren“, wie das Bundespräsidialamt mitteilte. epd

„Es gibt viele Heldinnen und Helden“

„Das ist auch ein Verdienst von Frau Fechner“, sagt Professor Christoph Lübbert. Der Chef-Infektiologe am St. Georg und am Uniklinikum hatte die Krankenschwester für die Auszeichnung vorgeschlagen. Die Kollegin sei „vorausdenkend, weit über das normale Maß hinaus engagiert und bescheiden“, begründet Lübbert seine Initiative. „Es gibt viele Corona-Heldinnen und Corona-Helden. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um die Pflege zu würdigen und stellvertretend dafür eine einzelne Person auszuzeichnen.“

Von Björn Meine