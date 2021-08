Bundesstraße 176 verlängern: Elstertrebnitz wehrt sich – auch juristisch

Elstertrebnitz

In Elstertrebnitz schlagen die Wellen hoch. Vor allem dann, wenn es um das Thema Bundesstraße 176 geht. Die soll wiederbelebt werden und künftig erneut die Städte Pegau und Hohenmölsen verbinden. Vor Jahrzehnten war die Trasse gekappt worden, der Tagebau Profen hatte die damalige Fernverkehrsstraße (F) 176 verschluckt. Dass Elstertrebnitz nun lautstark protestiert, hängt mit den möglichen Trassenführungen zusammen. Denn zwei Varianten führen durch den Ortsteil Eulau.

Bürgermeister: „Werden uns rechtlich wehren“

In der jüngsten Gemeinderatssitzung waren die möglichen Verläufe der Straße wieder Thema. Dabei machte der Elstertrebnitzer Bürgermeister David Zühlke (CDU) eins deutlich: „Gehen die Planungen dahingehend weiter, dass die Trasse über unsere Gemarkung führt, werden wir uns rechtlich dagegen wehren.“ Er forderte Pegaus Bürgermeister Frank Rösel, der sich gemeinsam mit seinem Hohenmölsener Amtskollegen Andy Haugk (beide parteilos) für den Neubau der B 176 einsetzt, auf, die Gemarkung der eigenen Stadt für die künftige Trasse zu nutzen.

Elstertrebnitz hält Pegaus Favorit für „bodenlose Frechheit“

Konkret sieht die den Streit verursachende und von Rösel favorisierte Variante so aus, dass die Straße zwischen dem künftigen Domsener und dem Schwerzauer See verlaufen soll. Das würde aber bedeuten, so Zühlke, dass der Ortsteil Eulau durchschnitten werde. „Allein die Idee von Herrn Rösel ist eine bodenlose Frechheit. Die Stadt kann ja ihre Straße haben, aber die führt definitiv nicht über unsere Flur“, stellte Zühlke klar.

Zumal bei dieser vorgeschlagenen Variante zwei neue Wohngebiete betroffen wären sowie ein vor wenigen Monaten mit EU-Geldern fertiggestellter Rad- und Fußweg, so der Gemeindechef. In diesem Bereich liege ebenfalls das Areal, auf dem auf 3200 Quadratmeter der Themenpark „Strukturwandel erlebbar machen“ für Kinder entstehen soll. „Und für den sind die Fördermittel mittlerweile bewilligt.“

Kein Nutzen: „In beiden Städten tote Hose“

Rückendeckung gab es für den Rathauschef von Seiten der Gemeinderäte. Christdemokrat Mario Gottschalk forderte während der Sitzung die zahlreichen Anwohner – an dem Abend waren fast doppelt so viele Gäste wie Abgeordnete in der Turnhalle vertreten – auf, immer mal wieder die Pegauer Stadtratssitzungen zu besuchen und sich gegen die geplante Trassenführung auszusprechen.

Parteikollegin Daniela Gentzsch monierte, dass Elstertrebnitz für den Wunsch Pegaus nach einer Anbindung nach Hohenmölsen büßen solle. Und ein Anwohner machte deutlich, dass auch eine Verbindung zwischen beiden Städte weder kulturelle noch wirtschaftlich Vorteile mit sich bringe. „In beiden Städten herrscht tote Hose, daran ändert auch die B 176 nichts.“

Unterstützung bei Behörden gesucht

Zühlke betonte während der Sitzung aber auch, auf den Landkreis und die Landesdirektion setzen zu wollen. Beide – so der Gemeindechef – hätten sich bereits dafür ausgesprochen, die Trassenführung über Elstertrebnitzer Gebiet einfrieren zu wollen. „Die Straße in der Variante kommt ganz sicher nicht“, erklärte Zühlke. „Und sollten dennoch die Planungen in diese Richtung weiterlaufen, behalten wir uns als Gemeinde rechtliche Schritte vor“, versprach er.

Von Julia Tonne