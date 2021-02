Bundesstraße in Borna gesperrt: Ampeln laufen trotzdem weiter wie immer

Borna

Erneut gibt es Kritik an Ampelanlagen in Borna. Autofahrer wundern sich, dass die Lichtsignalanlagen in der B 93 an den beiden Einmündungen zum Gewerbegebiet „Am Wilhelmschacht“ immer noch unverändert laufen, nachdem die Bundesstraße hier keine Durchgangsstraße mehr ist.

Hintergrund: Seit Mitte Januar werden in Borna die zwei Bahnbrücken in der Luckaer und Deutzener Straße abgerissen. Beide Straßen sind gesperrt. Für die B 93 auf Höhe des Gewerbegebietes bedeutet das, dass es hier keinen Durchgangsverkehr mehr gibt. Bis auf ganz wenige Ausnahmen gibt es Autoverkehr nur noch ins und aus dem Gewerbegebiet.

Weil die Ampeln so geschalten sind, dass die Bundesstraße die Hauptfahrtrichtung ist, stehen jetzt häufig Fahrzeuge, die aus dem Gewerbegebiet hinauswollen, während der unverändert langen Rotphasen, obwohl nur ganz wenige Fahrzeuge queren.

Veränderung offenbar nicht einfach

Ein LVZ-Leser sieht darin eine unnötigen Energievergeudung und Umweltbelastung durch stehende Fahrzeuge mit laufenden Motoren und fragt, warum die Ampeln nicht wenigstens umprogrammiert werden. Nämlich so, dass der abbiegende Verkehr ins und aus dem Gewerbegebiet Vorrang bekommt.

Allerdings ist das offenbar nicht so einfach, wie aus einer Antwort des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) auf eine LVZ-Anfrage hervorgeht. Die Landesstraßenbauverwaltung, teilt Sprecherin Rosalie Stephan mit, habe die Angelegenheit mit der Stadt Borna, der zuständigen Verkehrsbehörde, besprochen und lehnt eine Außerbetriebnahme oder Umprogrammierung ab.

Zum einen, weil die Ampel trotz der Straßensperrung noch eine Funktion erfülle. „Sie ermöglicht es Radfahrern und Fußgängern, den Kreuzungsbereich sicher zu überqueren“, sagt Stephan. Zum anderen würde der Zeitvorteil an den Einmündungen Autofahrern ohnehin nicht all zu viel bringen.

Umprogrammierung dauert lang und ist teuer

Denn nach wenigen Metern folgt am Abzweig B 93/Altenburger Straße die wegen der Umleitung eingerichtete Baustellenampel . Die wäre, wie Rosalie Stephan sagt, der „begrenzende Faktor“. Die Leistungsfähigkeit dieser Ampelanlage sei nämlich ausgereizt. Was wohl heißen soll: Würde der Verkehr schneller aus dem Gewerbegebiet abfließen, würden sich dort die Wartezeiten erhöhen.

Obwohl hier jetzt viel weniger Autos fahren, wollen die Verkehrsbehörden an den Ampelschaltungen nichts ändern. Quelle: André Neumann

Das Lasuv nennt dazu noch wirtschaftliche Gründe dafür, die Ampelschaltungen an den Einmündungen nicht zu verändern. „Die Zeit, die sich in der verbleibenden Bauzeit durch eine optimierte Schaltung einsparen ließe, stünde in keinem Verhältnis zu den aufzubringenden Kosten“, so Rosalie Stephan. Zudem dauere das lange.

Denn für eine sinnvolle Umprogrammierung müssten in einer Verkehrsuntersuchung zunächst die Verkehrsbelastung und die Möglichkeiten zur Optimierung ermittelt werden. Dafür müsste ein Auftrag an ein Ingenieurbüro vergeben werden. „Bis zu einer Umprogrammierung würden so mindestens noch vier Monate vergehen“, sagt die Sprecherin des Lasuv. „Dabei würden sich die Kosten auf mindestens 20 000 Euro belaufen“, sagt Rosalie Stephan.

Von André Neumann