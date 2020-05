Bundestagsabgeordneter streitet vor Gericht mit AfD-Kreisverband um Beiträge

Landkreis Leipzig

Um die Zahlung von 4500 Euro an den AfD-Kreisverband Landkreis Leipzig ging es am Dienstag vor dem Bornaer Amtsgericht. Die fordert die Partei von ihrem früheren Bundestagsabgeordneten Lars Herrmann. Der hatte sich geweigert, den Betrag, den sogenannten Mandatsträgerbeitrag von monatlich jeweils 500 Euro für die Zeit vom April bis zum Dezember 2019 an den Kreisverband zu zahlen und dagegen geklagt. Hermann war im Dezember aus der Partei ausgetreten.

In der Klage ging es darum, dass der Kreisverband nicht forderungsberechtigt für die Gelder ist, sondern der Landesverband. Hintergrund dafür sind mögliche Kontroversen zwischen Herrmann und der Führung des Kreisverbandes. Herrmann hatte seinen Parteiaustritt mit dem Einfluss des rechtsextremen „Flügels“ im AfD-Landesverband Sachsen begründet. Er wolle sich nicht mehr den Vertretern dieses Kurses zurechnen lassen, hatte er seinerzeit erklärt.

Gericht will Ende Juni ein Urteil sprechen

Das Gericht will eine Entscheidung in der Sache am 26. Juni verkünden. Allerdings gilt es als unstrittig, dass der nunmehr parteilose Bundestagsabgeordnete, früher auch selbst AfD-Chef im Landkreis Leipzig, am Ende den Betrag von 4500 Euro zahlen muss.

Bei den Mandatsträgerbeiträgen handelt es sich um Zahlungen von Parlamentsabgeordneten an ihre Partei. Sie erfolgen formal freiwillig und gehören zu den wichtigsten Finanzierungsquellen insbesondere von Kreisverbänden.

Von Nikos Natsidis