Bunt und überraschend: Kitzscher zeigt Kunst von Behinderten

Kitzscher

Im Heimatmuseum Kitzscher präsentiert der Heimatverein ab dem 19. September die nächste Ausstellung. Gezeigt werden künstlerische Exponate, die von Menschen mit Handicaps angefertigt wurden, die in den Werkstätten für Behinderte in Borna und Zedtlitz tätig sind. Träger der Werkstätten ist der Verein Lebenshilfe Borna mit seinem Tochterunternehmen Sozial-Arbeiten-Wohnen Borna.

Dort arbeiten die rund 350 unterstützungsbedürftigen Erwachsenen nicht nur in der Näherei, Wäscherei, Montage, Verpackung, Stanzerei, Kunststoffspritzerei und in der Landschaftspflege. Es gibt auch betreute Angebote nach Feierabend, die die Werkstattmitarbeiter nutzen können, wenn sie es möchten.

Sportliche, handwerkliche und künstlerische Offerten

Darunter sind wechselnde sportliche Aktivitäten wie Fußball und Schwimmen, verschiedene Ausflüge, gemeinsames Backen, aber auch kulturelle, handwerkliche und künstlerische Offerten. Malen und Basteln gehören dazu. Kerzen können selbst hergestellt werden. Demnächst wird noch Töpfern ergänzt.

Einiges von dem, was die Werkstattmitarbeiter Künstlerisches hervorbringen, wird ab Sonntag in der neuen Schau in Kitzscher gezeigt. Darunter werden gemalte Bilder sein, Bastelarbeiten und Kerzen. Ausliegen wird unter anderem auch eine Fotodokumentation. Sie gibt wieder, wie betreute Mitarbeiter der Lebenshilfe in der Jugendstrafanstalt Regis-Breitingen gemeinsam mit dortigen Gefangenen ein zehn Meter langes Wandbild malen.

Nur selten mit dem Pinsel

Gemalt, das verrät Siegmund Kokot, wird bei der Lebenshilfe nur selten mit einem gewöhnlichen Pinsel. Er ist Betreuer und selbst Hobbymaler, der auch schon eine eigene Ausstellung in Kitzscher hatte. „Wir benutzen verschiedene Techniken“, sagt er. Zu sehen sein werde unter anderem ein Bild, auf dem die Farben unter anderem mittels eines Trinkhalmes auf der Oberfläche verblasen wurden.

Auf diese Art entstehen überraschende Arbeiten, die der Schau ihren Titel geben: „Galerie bunter Erlebnisse und Entfaltung der Farben in besonderer Weise“. Die neue Ausstellung folgt auf die des Mölbiser Künstlers Jürgen Raiber. Sie wird am 19. September, 14 Uhr, eröffnet. Besucht werden kann sie mittwochs und sonntags von 14 bis 17 Uhr im Heimatmuseum im Seitengebäude des Rathauses in der Ernst-Schneller-Straße 1 in Kitzscher.

Von André Neumann