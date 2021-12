Bunter Adventskalender im Kunstschaufenster Sittel

Pegau/Sittel

Eine russische Kirche in der Walnussschale, eine Karussellpyramide aus Blech, Frösche, Zinnfiguren, Engel, ein Edelstein und die Weltkugel. Der Adventskalender im Kunstschaufenster Sittel zeigt in diesem Jahr wieder ein buntes Sammelsurium an Figuren und Gegenständen, die die Phantasie beflügeln sollen. „Wir haben alle unsere Krempelkisten durchgewühlt und eine Reihe von Miniaturen ans Tageslicht geholt“, erzählt Lutz Naumann-Herbert, der seine Idee vom Adventskalender im vergangenen Jahr das erste Mal umsetzte. Abend für Abend stellt der Künstler nun eine neue Kleinigkeit in die beleuchtete Auslage und sorgt damit bei den Dorfbewohnern und Gästen für große Freude.

Bis zum Dreikönigstag am 6. Januar soll der Weihnachtsmix noch zu sehen sein, komplettiert mit einer Ikone am 25. Dezember und den Sternsingerfiguren Anfang Januar. Für den dritten Adventskalender im nächsten Jahr hat sich der Maler und Theaterpädagoge bereits etwas Neues einfallen lassen. „Dann möchte ich die Nachbarn einladen, den Kalender zu gestalten.“

Von Kathrin Haase