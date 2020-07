Groitzsch

Es ist schon etwas ungewöhnlich in diesen Tagen, wenn ein Veranstalter trotz Corona-Regeln möglichst viele Besucher zu seinem Termin locken will. Doch auf der kleinen Anhöhe am Rande der Schusterstadt ist eine Menge Platz, sodass zumindest der Abstand beim 4. Groitzscher Burgkonzert kein Problem sein dürfte. Und so hätte Pfarrerin Friederike Kaltofen am Sonntag gern eine große Anzahl Zuhörer. Die Stadtverwaltung, die Kirchgemeinde sowie der Naturfreunde- und Heimatverein laden gemeinsam an die Freilichtbühne der Wiprechtsburg. Musiziert wird ab 16.30 Uhr unter dem Motto „Ton für Ton – Akkordeon“, der Einlass beginnt eine halbe Stunde zuvor.

Akkordeons, Streicher, Überraschungsauftritte

Die Organisatoren werben mit „ungewöhnlichen Klangeindrücken der Extraklasse zum Staunen und Träumen“ um Gäste. Die musikalischen Hauptteile steuern das Akkordeon-Ensemble unter der Leitung von Eduard Funkner sowie ein Streicherensemble, geführt von Natalie Niederquell, bei. Beide Gruppen gehören zur Kunst- und Musikschule „ Ottmar Gerster“ des Landkreises. Es sind „Klänge von Bekanntem, Neuem und Beschwingtem“ zu erwarten, heißt es weiter. Und es soll kleine Überraschungsauftritte geben – etwa von Dario Klimke an Schlagzeug und Percussion, wie die Ak­kor­de­o­nisten verraten.

Moderator kennt Burgkonzert Groitzsch von Premiere

Durch das Programm führt mit Rainer Mlynarczyk ein lang gedienter, charmanter und humorvoller Moderator. Neben zahlreichen Einsätzen in der Region, unter anderem beim Leipziger Symphonieorchester (LSO), war er bei der Burgkonzert-Premiere 2015 sowie der Zweitauflage 2016 dabei. Damals spielte das Thüringer Salonquintett schwungvolle Kaffeehausmusik. Bei der dritten Veranstaltung 2018 beantwortete das Duo „Schlag-fertig“ vom LSO die Frage „Können in Pauken und Becken auch Töne stecken?“. Zudem wirkte das Akkordeon-Ensemble mit.

Verzicht auf Eintrittsgeld und Maskenpflicht

Die Veranstalter verzichten auch diesmal auf Eintrittsgelder. Spenden nehmen sie aber gern entgegen. Einen Imbiss wie bei den drei Burgkonzerten zuvor wird es aus Corona-Gründen nicht geben. Eine Mund-Nasen-Maske zu tragen, ist nicht Pflicht, hieß es aus dem Groitzscher Rathaus. Wer sich damit sicherer fühlt, könne das aber tun.

