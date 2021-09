Leipzig

Selbst für die chronisch überlastete Leipziger Justiz ist das schon eine halbe Ewigkeit: Fast sieben Jahre nach dem verheerenden Busunglück auf der Bundesstraße 95 bei Leipzig ist noch immer nicht klar, wann die mutmaßlich Verantwortlichen dafür vor Gericht müssen. „Es wurde noch kein Verhandlungstermin festgelegt“, teilte jetzt Amtsgerichtssprecher Stefan Blaschke auf Anfrage der LVZ mit. Dabei geht es in dem Verfahren immerhin um den Anklagevorwurf der fahrlässigen Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung in 24 Fällen.

Es war am 22. November 2014 gegen 15.40 Uhr, als auf der B 95 bei Rötha der Reisebus eines Leipziger Unternehmens plötzlich in Flammen geriet. An Bord des Doppelstockbusses befanden sich zu diesem Zeitpunkt 29 Insassen, die auf einer Ausflugstour waren, darunter ein Baby und zwei weitere Kinder. Erst nach rund anderthalb Stunden konnten Feuerwehrleute das brennende Fahrzeug löschen. Der 1989 produzierte Bus-Oldtimer brannte komplett aus. Gegen 22.45 Uhr wurde das Wrack schließlich geborgen.

Rentner erlag Verletzungen

Für 26 Fahrgäste wurde die Bus-Tour zu einem Albtraum. Mit schweren Verletzungen mussten sie in umliegende Krankenhäuser in Leipzig, Zwenkau, und Borna eingeliefert werden. Die meisten von ihnen erlitten Rauchgasvergiftungen. Besonders tragisch: Ein 78-jähriger Rentner, der mit seinen Freunden an einem Geburtstagsausflug teilgenommen hatte, erlag in einer Klinik seinen Verletzungen. Aus diesem Grund leiteten Polizei und Staatsanwaltschaft damals auch ein Ermittlungsverfahren wegen eines Tötungsdelikts ein.

Zum Abschluss der Ermittlungen erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen fünf Personen: Zum einen drei Beschuldigte, die zum Zeitpunkt des Unfalls als Verantwortliche der betroffenen Royal London Bus GmbH, eines bekannten Anbieters für Stadtrundfahrten, gelten. Außerdem müssen sich der bei der Ausflugstour eingesetzte Busfahrer sowie ein Sachverständiger für Kraftfahrzeuge verantworten. Letzterer soll nach Informationen der Behörden erst einige Wochen vor dem Unfall den Bus überprüft haben.

Fahrgäste: Bustür hat geklemmt

Im Verfahren geht es zunächst um den Aspekt der Fahrlässigkeit, zumal der Fahrzeugbrand offenbar durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde. Allerdings hatten Fahrgäste nach dem Unfall auch berichtet, dass im hinteren Teil des Busses eine Tür geklemmt habe. Passagiere hätten diese erst mit Gewalt aufbrechen müssen, um der Flammenhölle zu entkommen. Zeugen sagten damals gegenüber der LVZ, dass sich wohl nicht alle hätten retten können, wenn der Bus voll besetzt gewesen wäre.

Das Unternehmen war diesen Vorwürfen allerdings entgegengetreten. Die Busse würden in regelmäßigen Abständen gewartet und vom TÜV überprüft, hieß es. Mit einer Funktionsstörung an einer der Türen dürfe ein solches Fahrzeug gar nicht erst starten. Die dafür zuständige Stadtverwaltung hatte auch nach dem Unglück ihre Genehmigungen für Stadtrundfahrt-Busse weiterhin erteilt. Inwieweit die Frage einer womöglich verschleppten Evakuierung im Prozess eine Rolle spielt, ist indes offen.

Ebenso wie die Frage, wann überhaupt gegen die Verantwortlichen am Amtsgericht verhandelt wird. Neben der allgemein hohen Arbeitsbelastung der Justizbehörde könnte die Verzögerung vor allem daran liegen, dass der Fall nach Angaben des Gerichtssprechers zu einem neuen Referat und zu einer anderen Richterin gewechselt ist. Konkrete Gründe für die lange Verfahrensdauer wurden allerdings nicht bekannt.

Von Frank Döring