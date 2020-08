Borna/Altenburg

Erfolgreiches Jahr 2019, schwieriger Auftakt 2020: Der Linienbusbetreiber Thüsac fährt im Geschäftsverlauf derzeit so manche scharfe Kurve. Gerade das zweite Quartal 2020 hat dem Unternehmen aus dem thüringischen Altenburg, das im Landkreis Leipzig vornehmlich den Raum Borna-Geithain bedient, schwer zu schaffen gemacht: „So wie die gesamte Branche spürt auch unser Unternehmen die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich“, berichtet Thüsac-Sprecher Thomas Hermsdorf.

Fahrgastrückgang von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr

„Es ist ein hoher Fahrgastverlust zu verzeichnen“, sagt er, ohne diesen konkret zu beziffern. Die durchschnittliche Auslastung aller 20 Verkehrsunternehmen im Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) lag im Mai bei rund 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Schulschließungen, Arbeitsplatzverlagerungen an den heimischen Schreibtisch und Einschränkungen von Freizeitaktivitäten trugen dazu bei. Lichtblick: „Aktuell stabilisiert sich die Lage erfreulicherweise wieder. Wir hoffen, dass sich dieser positive Trend fortsetzt.“

Wie sich das desaströse zweite Quartal auf die Gesamtjahresbilanz auswirkt, sei noch nicht absehbar, erklärt Hermsdorf. „Die fehlenden Umsatzerlöse während und nach der Corona-Pandemie sind nicht aufholbar.“ Diverse Faktoren seien nun für die Entwicklung des zweiten Halbjahres entscheidend.

Verzicht auf Tariferhöhung im gesamten MDV

Immerhin: Die Thüsac ist auf solider Basis in dieses Jahr gestartet. 2019 schloss das Unternehmen mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 463 000 Euro ab. Ausschlaggebend seien unter anderem gestiegene Fahrgelderlöse, die auch im Zusammenhang mit der Tariferhöhung im Sommer 2019 stehen. Auch am 1. August 2020 sollte es eine solche Steigerung geben. Doch die entfällt, darauf haben sich die Unternehmen im MDV geeinigt. Die Mehrwertsteuersenkung gab den Ausschlag. Der Verzicht „soll als Signal für eine gemeinsame Bewältigung dieser für alle Beteiligten schwierigen Lage verstanden werden“, sagt der Thüsac-Sprecher.

Mehreinnahmen, die nun allerdings fehlen. Dabei ist die Thüsac bereits im Vorjahr in Vorleistung gegangen, hat 21 zusätzliche Busfahrerinnen und -fahrer eingestellt, die Mitarbeiterzahl in diesem Bereich auf 152 erhöht. Rund fünf Millionen Euro wurden investiert, vor allem in 17 neue Busse. Damit rüstete sich das Unternehmen, das im Altenburger Land 37 Buslinien betreibt sowie 23 im Landkreis Leipzig, für zusätzliche Aufgaben. Unter anderem wurde auf der Strecke Groitzsch-Pegau-Borna das Angebot erweitert, ebenso im Süden des Altenburger Landes.

Badebus gen Pahna

Hier kalkuliert die Thüsac unter anderem mit einem Ausbau des Wochenend-Angebotes, zusätzlichen Rufbussen und einer besseren ÖPNV-Anbindung kleinerer Ortschaften. Einen Vorgeschmack darauf gibt das Unternehmen bereits im Norden mit der Stärkung der Linie 251 ab oder nach Altenburg. Dort gibt es nun auch einen Rufbus und einen Badebus gen Pahna.

Von Kay Würker