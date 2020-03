CDU-Anfrage: So steht Borna in Sachen Klimaschutz da

Borna

Die Stadt Borna sieht sich in Sachen Klimaschutz gut gerüstet. Das hat Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) erklärt. Sie reagiert damit auf eine Anfrage des CDU-Stadtratsfraktionsvorsitzenden Roland Wübbeke, der wissen wollte, wie die Stadt das Papier umsetzt, das der Stadtrat vor anderthalb Jahren beschlossen hatte.

Fünf Ladesäulen in Borna

Der Klimaschutz spiele bei der energetischen Sanierung von Gebäuden immer eine Rolle, so Luedtke. Es gebe mittlerweile auch insgesamt fünf Ladesäulen für Elektroautos. Zudem habe die Stadt eine eigenes Elektroauto angeschafft.

Fahrräder für Rathausmitarbeiter in Borna

„Wir arbeiten das Klimaschutzkonzept Schritt für Schritt ab“, so Luedtke weiter. Dazu gehörten auch Angebote an die Mitarbeiter, Fahrräder zu leasen, wofür die Stadt einen Anteil dazu gebe. In der Stadtverwaltung seien auch sechs Dienstfahrräder im Einsatz.

Wübbeke begründete seinen Vorstoß damit, dass er verhindern wolle, dass Konzepte wie das zum Klimaschutz am Ende nicht umgesetzt würden. Das gelte prinzipiell für alle Konzepte und Gutachten, die im Auftrag der Stadt erstellt werden.

Borna ist eine grüne Stadt

Oberbürgermeisterin Luedtke hält daran fest, dass Borna längst schon eine „grüne Stadt“ ist. Das sei aus der Luft gut erkennbar, erklärt sie mit Blick auf die zahlreichen Parkanlagen im Stadtgebiet. Was das Klimaschutzkonzept anbelange, so könne das zu gegebener Zeit fortgeschrieben werden.

Von Nikos Natsidis