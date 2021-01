CDU sagt Nominierung in Neukieritzsch ab

Landkreis Leipzig/Neukieritzsch

Auch nach kritischen Stimmen aus den eigenen Reihen hat die CDU ihre ursprünglich für den 9. Januar geplante Mitgliederversammlung in der Neukieritzscher Parkarena abgesagt. Man sei immer davon ausgegangen, dass man auf Grund der Corona-Einschränkungen die Lage Anfang Januar noch einmal neu bewerten wolle, heißt es in einem aktuellen Schreiben an die rund 650 Mitglieder.

Der Termin mitten in der Corona-Pandemie, bei dem sich theoretisch alle Angehörigen des CDU-Kreisverbandes unter einem Dach hätten versammeln können, hatte in der Öffentlichkeit für Verwunderung gesorgt. Noch kurz vor Weihnachten sah CDU-Kreischef Georg-Ludwig von Breitenbuch allerdings keinen Grund, die Nominierung abzublasen. Erst kurz vor dem Jahreswechsel zog der Kohren-Sahliser dann die Reißleine und schlug dem geschäftsführenden Kreisvorstand vor, von einem Treffen am 9. Januar abzusehen. Ergänzt durch den Hinweis, dass die Veranstaltung mit entsprechendem Hygienekonzept rechtlich möglich gewesen wäre.

Entscheidung fällt nach Videoschalte mit geschäftsführendem CDU-Vorstand

Man habe sich intern verständig, „auf Sicht zu fahren“, wendet sich Breitenbuch an die Parteibasis zwischen Thallwitz und Geithain. „Leider konnte uns deshalb aus der besorgten Mitgliedschaft wie auch von der Presse in diesen Tagen ,Unsensibilität’ vorgeworfen werden, weil wir die Veranstaltung nicht gleich beim Lockdown abgesagt hatten.“ Diese Anwürfe, aber auch die dramatische Entwicklung der Infektions- und Todeszahlen hätten ihn letztlich veranlasst, dem Vorstand eine Verschiebung vorzuschlagen, schreibt der Kreischef weiter. Seinem Vorschlag sei der geschäftsführende Vorstand in einer Videoschalte gefolgt. Mit wem die Landkreis-CDU im Wahlkreis 154 in die Bundestagswahl zieht, soll nun im Frühjahr entschieden werden.

Kreisvorsitzender möchte als Direktkandidat auf Katharina Landgraf folgen

Von Breitenbuch, seit zwölf Jahren Landtagsabgeordneter, wirft selbst seinen Hut in den Ring und möchte der Pegauerin Katharina Landgraf als CDU-Direktkandidat im Bundestag nachfolgen. Der Agrar- und Finanzexperte wurde vom Kreisvorstand einstimmig vorgeschlagen, die Nominierung kann allerdings nur auf einer Mitgliederversammlung erfolgen. Parteiinterne Gegenkandidaten sind öffentlich bisher nicht in Erscheinung getreten.

Von Simone Prenzel