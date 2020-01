CDU will Bäume in Borna besser schützen

Borna

Grün, grüner, CDU: So jedenfalls lässt sich der Vorstoß der Bornaer CDU-Stadtratsfraktion verstehen, die jetzt den Beschluss einer Baumschutzsatzung für die Stadt eingebracht hat. Dabei geht es um „eine Neuregelung zum Schutz des Gehölzbestandes auf dem Stadtgebiet“, der dringend erforderlich sei, heißt es in der Begründung des Antrages. Bei Verletzung der Vorgaben, die in der elfseitigen Satzung festgeschrieben werden sollen, drohen Strafen.

Wübbeke: Keine Regeln zum Baumschutz

„Wir haben gegenwärtig überhaupt keine Regeln zum Baumschutz“, sagt CDU-Fraktionschef Roland Wübbeke, weil das entsprechende Papier mittlerweile nicht mehr gesetzeskonform sei. In Sachsen gelte derzeit nur das allgemeine Naturschutzrecht, in dem die Fällzeiten für Bäume mit Blick auf Tiere geregelt würden oder demzufolge besondere Bäume wie eine 100-jährige Eiche an markanter Stelle Bestandsschutz genießen.

Wübbeke kritisiert damit auch,was die vormalige schwarz-gelbe Staatsregierung vor zehn Jahren beschlossen hatte. Damals war das Umweltrecht im Freistaat derart geändert worden, dass Grundstückseigentümer in ihrem Garten Bäume im wesentlichen ohne Genehmigung der Kommune fällen können.

Derzeit könne jeder Bäume beseitigen, „wie es ihm gefällt“, so Wübbeke weiter. Das gehe aber nicht, „weil Pflanzen Gemeinnutz haben und weil Eigentum auch verpflichtet, wie es im Grundgesetz steht“. Die private Verfügungsgewalt über den Baumbestand müsse deshalb begrenzt werden. Es werde bald eine entsprechende Landesgesetzgebung geben. Dafür haben sich die Grünen im Dresdner Landtag in der Tat schon vor Jahresfrist stark gemacht.

Gezielte Aufforstungen in Borna

Bäume seien aber wichtig, weshalb die CDU mit ihrer Baumschutzsatzung auch ein Verbot einbringen will, wonach in der Nähe von Bäumen kein Streusalz mehr verwendet werden darf. Zudem müsse die Stadt gezielt Aufforstungen planen, um das städtische Klima positiv zu beeinflussen. Freie Grundstücke sollten zu grünen Inseln werden, so Wübbeke. Rasenflächen will die CDU durch Bäume ersetzen, was mehr Kohlendioxid binde und für ein besseres Mikroklima sorge.

Ersatzpflanzungen sollen festgeschrieben werden

Im Entwurf der Baumschutzsatzung werden auch Ersatzpflanzungen für gefällte Bäume festgeschrieben. Wenn die nicht möglich seien,muss dafür gezahlt werden. Um die Satzung auch durchzusetzen, sollen Mitarbeiter der Stadt nach Vorankündigung auch private Grundstücke betreten dürfen.

