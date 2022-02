Leipzig/Borna

Vor knapp einem Jahr flog eine Cannabis-Plantage auf dem Bornaer Anwesen des prominenten Künstlers Michael Fischer-Art (52) auf. Jetzt steht fest: Die damals festgenommenen Drogengärtner müssen überwiegend nicht ins Gefängnis. Im Berufungsprozess am Landgericht wurden die Vietnamesen Nam B. (22) zu 14 Monaten Haft und Tinh N. (45) zu 16 Monaten Haft, jeweils ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt. Lediglich der einschlägig vorbestrafte Minh T. (36) soll für zwei Jahre hinter Gitter.

Polizisten verladen Hanfpflanzen und Geräte von der Plantage auf einen Lkw der Polizei. Quelle: André Neumann

Es ist ein Erfolg der Verteidiger, die Berufung gegen das Urteil des Amtsgerichts eingelegt hatten. In erster Instanz waren die drei Beschuldigten zu Freiheitsstrafen verurteilt worden. Doch schon da waren ihre Anwälte von einem minderschweren Fall ausgegangen. Bei den Angeklagten handele es sich um Arbeitsmigranten, die für ihre Schleusung nach Europa Schulden aufgenommen hätten und diese nun in sklavenähnlichen Verhältnissen abarbeiten müssten, meinte etwa Rechtsanwalt Andreas Meschkat.

Sein Kollege Christian Friedrich hatte darauf hingewiesen, dass die Gärtner keine Möglichkeit gehabt hätten, von dort zu entkommen. Rechtsanwalt Stephan Flemming sprach von mafiösen Strukturen und einem Szenario der Angst. Die Beschuldigten hatten bereits in erster Instanz die Tatvorwürfe eingeräumt. Sie seien im Internet für legale Jobs in Deutschland angeworben worden, landeten dann aber unversehens in einem angemieteten Keller in der ehemaligen Brikettfabrik Witznitz am Stadtrand von Borna.

Drahtzieher bisher nicht gefasst

Dieses Industrieareal befindet sich seit 2015 im Besitz von Fischer-Art. Der Künstler hatte als Zeuge berichtet, den Keller für 1200 Euro als Abstellmöglichkeit vermietet zu haben. Dass dort über Jahre hinweg im großen Stil illegale Drogen angebaut wurden, habe er nicht mitbekommen. Erst als am 3. März 2021 in dem Keller ein Brand ausbrach, entdeckten Einsatzkräfte die Drogen-Plantage. Mehr als 700 Marihuana-Pflanzen unterschiedlicher Wachstumsstadien stellte die Polizei hier sicher. Herauskam dabei auch, dass die Gärtner, die für Aufzucht, Ernte und Trocknen der Marihuana-Pflanzen zu sorgen hatten, in dem Keller sogar wohnten. Es gab Schlafplätze, einen Küchentrakt und einen Sanitärbereich.

Obwohl der Ertrag der Cannabis-Plantage nach Erkenntnissen der Ermittler erheblich gewesen sein muss, sollen die beschuldigten Gehilfen nicht einmal das ihnen zugesicherte Geld erhalten haben. Ihre Auftraggeber, die eigentlichen Drahtzieher, sind bisher nicht gefasst worden.

Die Haftbefehle gegen alle drei Angeklagten wurden vom Gericht aufgehoben. Immerhin elf Monate saßen die Vietnamesen in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wollte hingegen, dass das Trio wegen Fluchtgefahr hinter Gittern bleibt und das Urteil aus erster Instanz Bestand hat.

Von Frank Döring