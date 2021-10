﻿﻿﻿Carnevalsclub Wyhratal bereitet den 11.11. in Borna vor

Borna

Die Mitglieder des Carnevalsclubs Wyhratal (CCW) sind guter Hoffnung. „Wir setzen auf eine normale Saison“, sagt CCW-Präsident Jan Kriegler. Dazu gehört auch die traditionelle Schlüsselübergabe am 11.11. im Bornaer Rathaus.

Planungen laufen bereits

Die Planungen dafür laufen jedenfalls bereits. Fest steht schon, dass der närrische Staatsakt erst nach Feierabend und damit in den Abendstunden erfolgt – 18.11 Uhr, wenn auch der durchschnittliche Werktätige Zeit hat. So war es bereits vor Jahren, und so soll es immer sein, wenn der Beginn der Karnevalszeit auf einen normalen Arbeitstag fällt, so Kriegler.

Letzte normale Saison vor zwei Jahren

Vor Jahresfrist allerdings spielte das alles keine Rolle. Wie alle Karnevalisten in Deutschland mussten die Wyhrataler Narren ihre Sachen packen, bevor die Saison überhaupt beginnen konnte. Am 11. November befand sich Deutschland wegen Corona in einem Lockdown light, der dann später noch viel härter wurde. Immerhin: Die Saison 2019/2020 war gewissermaßen noch normal gewesen, weil die Pandemie und ihre Folgen erst zwei Wochen nach Aschermittwoch durchgeschlagen hatten.

Jetzt geht es um die Details

Gegenwärtig planen die organisierten Narren aus den südlichen Bornaer Ortsteilen die Details. Der Verein zählt aktuell 15 Mitglieder, die sich in den letzten Monaten corona-bedingt allerdings nur per Whatsapp, Videotelefon und online zusammenfinden konnten. Inzwischen werden Sketche wieder direkt erarbeitet. Und die Funkengarde, beim CCW seit Jahren von den Bornaer Tanzelfen gestellt, trainiert gemeinsam an einem Ort.

Faschingparty in Lobstädt

Sollte alles, wie geplant, über die Bühne gehen können, wollen die Wyhrataler Narren auch zu einer Faschingsveranstaltung in den Lobstädter „Kastanienhof“ einladen. Zudem überlegen sie, inwieweit ein karnevalistischer Abend auch in Borna möglich ist – im Stadtkulturhaus oder, sofern die Sanierung dort abgeschlossen sein sollte, im „Goldenen Stern“.

Auch in Nachfolge des BCV

Der CCW wurde 1992 gegründet. Seit etlichen Jahren ist er der beste, weil einzige Karnevalsverein in der Kreisstadt. Der Bornaer Carneval Verein (BCV), der noch zu DDR-Zeiten 1983 gegründet worden war, verließ vor sechs Jahren die städtische Bühne und existiert nicht mehr. Seither liegen die närrischen Bräuche von Zwibbelborne in der Verantwortung des CCW.

Von Nikos Natsidis