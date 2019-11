Carolin Münch aus Borna ist eine von 100 wichtigen Ostdeutschen

Borna

Es ist eine illustre Liste, die 100 jungen Ostdeutschen, die die Hamburger Wochenzeitung „Die Zeit“ für wichtig hält. Veröffentlicht wurde sie kürzlich in einer Jubiläumsausgabe des Hamburger Blatts, das einst Helmut Schmidt und Marion Gräfin Dönhoff zu seinen Herausgebern zählte. Anlass dafür: das zehnjährige Bestehen des Ostbüros der „Zeit“ in Leipzig. Mit auf der Liste steht Carolin Münch. Die 29-Jährige aus Borna landete dort wegen ihres Engagements für Flüchtlinge.

Carolin Münch stammt aus Borna

Ostdeutsch an ihr ist höchstens ihr Dialekt, sagt sie. Der verrät in der Tat, dass sie nicht von der Küste kommt. Carolin Münch, die mittlerweile in Leipzig wohnt, stammt aus Borna. Sie sprich gewissermaßen ein außerordentlich dezentes Sächsisch. Einer bestimmten Gegend oder einem Land fühlt sie sich nicht zugehörig. Wohl aber Menschen, die bedroht werden.

Arbeit bei „Bon Courage“ in Borna

Konkret Asylbewerbern, um die sich die ausgebildete Erzieherin und studierte Sozialarbeiterin seit Jahren kümmert. Nach wie vor in ihrer Heimatstadt, wo sie vor zwölf Jahren mit ihrer Schwester Sandra (32) den Verein „Bon Courage“ gründete. Dort ist Carolin Münch mittlerweile hauptamtlich beschäftigt, eine Förderung durch das sächsische Integrationsministerium macht es möglich. Gründe für ihre Arbeit gebe es genügend.

Carolin Münch aus Borna ist unter den 100 wichtigsten jungen Ostdeutschen. Quelle: DIE ZEIT

Wobei die junge Frau Veränderungen feststellt. Sie habe viele negative Erfahrungen gemacht, erzählt sie und erinnert an die Zeit, als sie 17 war. Sie sei angefeindet und bedroht worden, weil sie anders aussah, etwa bunte Haare hatte. Sie hörte Punkmusik – „und dann gab es die Neonazis, die an der Tanke standen“, wie sie in der „Zeit“ erzählt. Und weiter dort: „Es kam vor, dass sie uns herumschubsten, anspuckten, verprügelten.“ Sie sagt der LVZ, damals habe sie erkannt: „ Borna hat ein Naziproblem.“

Reaktionen auf Frauen mit Kopftüchern

Mittlerweile stellt Carolin Münch Veränderungen in ihrer Heimatstadt fest. Seit 2015 seien es eher Normalbürger, die vor Angriffen auf Flüchtlinge nicht zurückschreckten. „Es ist schon krass, wie Menschen auf Frauen mit Kopftüchern reagieren.“ Der Verein „Bon Courage“, bereits mehrfach Ziel von Anschlägen, kümmert sich besonders um Frauen. Er lädt regelmäßig zu Fahrten ins ehemalige Konzentrationslager Auschwitz ein. „Bon Courage“ wurde jetzt für den Integrationspreis von Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) nominiert.

Who is Who des Ostens

Die Liste der „Zeit“, auf der Carolin Münch steht, liest sich in gewisser Weise wie ein Who is Who des Ostens. Maximal 40 Jahre alt sind die Leute, die darauf gelandet sind. Das Spektrum erstreckt sich von Volksmusikerin Stefanie Hertel („Über jedes Bacherl geht a Brückerl“) über die Schauspielerinnen Nora Tschirner (Tatort Weimar) und Karoline Herfurth („Fack ju Göthe“) bis zu Politikern wie CDU-Shooting-Star Philipp Amthor, Susanna Karawanskij (Linke, Ex-Bildungsministerin in Brandenburg) und Grünen-Chefin Annalena Baerbock.

Dort zu stehen kommt gewissermaßen einer Adelung durch die renommierte Wochenzeitung gleich. Carolin Münch zeigt sich diesbezüglich zurückhaltend. Das, was sie mache, sei nichts Besonderes. „Es wäre schön, wenn das normal wäre.“

Von Nikos Natsidis