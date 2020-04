Carsten Iwan betreibt Familienforschung

Pegau/Kitzen

Genau genommen hat Carsten Iwan zwei Vornamen: Carsten und Iwan. „Irgendwann wollte ich wissen, wie ich zu meinem Familiennamen gekommen bin, der ja eigentlich ein russischer Vorname ist“, erzählt der Bausachverständige aus Kitzen, und begann Anfang der 90er-Jahre mit seiner privaten Forschung. Ein Abenteuer, das für den gebürtigen Leipziger bis heute anhält. Mittlerweile umfasst sein Stammbaum nahezu 2000 Verwandte und selbst die Nachfahren seiner in die USA ausgewanderten Großonkel konnte der Kitzener ausfindig machen. Mit 50 von ihnen steht er über Facebook in Kontakt.

Carsten Iwan wollte wissen, wie er zu seinem Familiennamen kam. Damit begann Anfang der 90er Jahre seine persönliche Familienforschung. Quelle: Ines Philipp

Wie Urururgroßvater Johann Lewoni nach Schlesien kam

Beim Eintauchen in die eigene Familiengeschichte stieß der 60-Jährige irgendwann auf seinen Ururgroßvater Eduard Julius Lewoni und dessen Vater Johann Lewoni beziehungsweise Lewuni oder Lewanow. Dieser Johann kam im Alter von zehn Jahren um 1804 aus dem Dorf Okrasin im heutigen Polen nach Schlesien – ohne seine Eltern, dafür in der Gefolgschaft des Prinzen Gustav Calixt Biron von Curland. Bei einer Jagd soll der Urahn Prinz Gustav das Leben gerettet haben und daraufhin mit ihm nach Deutschland gekommen sein. „So lautet die mündliche Überlieferung eines Lewanow-Verwandten in Dresden“, erzählt der Kitzener. „Laut meinen verstorbenen Tanten sollen meine Vorfahren sogar adlig gewesen sein und den Adelstitel um 1895 verkauft haben.“ Der Verkauf war möglicherweise ein Fake, aber ein Adelsnachweis der Familie Lewon in Nordostpolen beziehungsweise Litauen im Jahr 1530 sei belegbar.

Die Sterbeurkunde von Eduard Lewoni, genannt Iwan. Er war der Ururgroßvater von Carsten Iwan. Quelle: Repro

„Ich hätte auch den Familiennamen Lewoni annehmen können“, erklärt Carsten Iwan, der als Stadtrat in Pegau, Vorsitzender des Siedlervereins Rodeland und Eigentümer des Inspektorenhauses in Kitzen kein Unbekannter ist. „Aber ich bin mit meinem Familiennamen schon zu lange beruflich unterwegs und einige Baubetriebe nennen mich mit Augenzwinkern ,Iwan den Schrecklichen’. Ich selbst würde mich mit Verweis auf meine berufliche Qualifikation eher als ,Iwan der Verständige’ bezeichnen.“

Nickname für alle Nachkommen

Zum ersten Mal taucht der Familienname Iwan in der Sterbeurkunde seines Ururgroßvaters Eduard Julius auf. „Es war sozusagen sein Nickname, den er für alle seine Nachkommen verwendete“, hat der Hobby-Genealoge herausgefunden. Mit der Geburt dessen Sohnes Albert 1846 in Kempen ( Kepno) – Carsten Iwans Urgroßvater – begründete er den eigenen Familienzweig Iwan.

Hilfe bei der Friedhofspflege in Kepno

Vor etwa zehn Jahren entdeckte der soziokulturelle Verein Socjum im polnischen Kepno ( Kempen) den Grabstein jenes Albert Iwan. Seit dieser Zeit unterstützt Carsten Iwan den Verein bei der Pflege des evangelischen Friedhofs und hilft vor allem beim Wiederaufbau der maroden Friedhofsmauer. „Einmal im Jahr fahre ich dorthin und packe mit an. Mittlerweile haben wir mehr als 100 Meter instandgesetzt“, freut sich der Handwerker. Darüber hinaus gelang es ihm mit Unterstützung der ehemaligen CDU-Landtagsabgeordneten Jutta Schmidt aus Knautkleeberg und Rolf Seidel aus Baalsdorf, eine Spende in Höhe von 2000 Euro der sächsischen Staatsregierung zu generieren. Mit dem Geld wurden Baustoffen sowie eine Motorsense zur Friedhofspflege angeschafft.

Der Grabstein des ersten "Iwan" in der Familie - Carsten Iwans Urgroßvater Albert - wurde vor zehn Jahren im polnischen Kempen (Kepno) auf dem evangelischen Friedhof gefunden. Quelle: privat

377 Jahre Maurertradition

Neben der väterlichen Linie verfolgte der Familienforscher auch die Ahnen seiner Großmutter – die Tessars. „Das sind böhmische Einwanderer, die 1748 als Glaubensflüchtlinge nach Schlesien kamen.“ Die Vorfahren seiner Mutter (Schauer) konnte Carsten Iwan ebenfalls bis 1650 in den Raum um Eisenberg verfolgen. „Sie waren Maurer und da ich gelernter Baufacharbeiter und vereidigter Sachverständiger des Maurer- und Betonbauerhandwerks bin, kann ich nun behaupten, 377 Jahre Maurertradition in der Familie nachzuweisen.“

Carsten Iwans bekanntester Cousin war Emil Richardt Lewanow (li., 1898-1935). Er war in den 1920er Jahren ein erfolgreicher Bahnradrennfahrer, der auch in Leipzig viele große Rennen gewann. Quelle: Repro

Ahnenforschung per DNA

Um 1650 enden die Aufzeichnungen in den Kirchenbüchern. Danach gehe die Ahnenforschung im Wesentlichen nur noch mit DNA-Genealogie weiter. Carsten Iwan wandte sich an eine Schweizer Firma, die sich auf DNA-Untersuchungen spezialisiert hat, und vernetzte sich mit Gleichgesinnten über das Internetportal familytreedna.com. „Das ist spannend“, erzählt der Kitzener und erfuhr, dass seine Vorfahren um 500 vor Christus zum Volk der Sarmaten in den Steppen nördlich des Schwarzen Meeres gehörten. Bis etwa 400 n.Chr. lebten sie in Ungarn, zogen auf der Flucht vor Atillas Hunnen über die Hohe Tatra nach Polen und kamen als Jzygowie (Sudauer) in Nordost-Polen und Litauen an. „Wo ich sie dann gefunden habe und sich der Kreis wieder schließt.“

Schon zu Lebzeiten wiedergeboren

Das Erhebende an der Ahnenforschung per DNA sei, dass diese nicht nur die Vergangenheit umfasse, sondern auch die Zukunft. „Man trägt mit der DNA von quasi ein Stück von allen Vorfahren in sich und hat sie auch an die eigenen Kinder weitergegeben“, erklärt der zweifache Familienvater. „Im übertragenen Sinne ist man damit schon zu Lebzeiten wiedergeboren.“

Familienforschung ist ein Hobby, sagt Carsten Iwan, dass man allein ausüben kann und dass viel Freude bereitet. „Vielleicht kann man diese Zeiten der Ausgangsbeschränkung sogar nutzen, um die eigenen Großeltern oder Urgroßeltern zu befragen. Und wer einmal damit angefangen hat, kommt so schnell nicht wieder davon los.”

Von Kathrin Haase