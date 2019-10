Wyhra

Wenn sich Wolfgang Schieweck an die Herstellung einer neuen Holzcollage macht, weiß er oftmals noch nicht, was am Ende dabei herauskommt. „Das ist wie ein Spiel“, sagt der 64-Jährige, in dem er die Materialien auf der Oberfläche hin und her bewegt.“ „Die Bilder bauen sich dann in mir auf.“ Am Ende entstehen Coll...