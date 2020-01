Charlie Chaplin besuchte in den 20ern das Museum Borna

Borna

Dass sich Weltstars nach Borna verirren, kommt eher selten vor. In den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts aber passierte es. Mit Charlie Chaplin (1889 bis 1977) kam der Superstar des Stummfilmkinos tatsächlich an die Wyhra, wobei es sich um einen Abstecher während eines Aufenthalts in Leipzig gehandelt haben soll.

Daran dürfte aber mit Sicherheit erinnert werden, wenn im November die Ausstellung „Kino in Borna“ eröffnet wird. Es handelt sich um eine von zahlreichen Ausstellungen im Museum am Reichstor in diesem Jahr.

Charlie Chaplin (1889 bis 1977). Quelle: picture alliance / dpa

3000 Besucher im Bornaer Museum

Dort wurden im letzten Jahr 3000 Besucher registriert, wie Museumsleiterin Gabriele Kämpfner sagt. 200 mehr als im Jahr zuvor. Das lag nach Angaben von Museumsmitarbeiter Thomas Bergner vor allem an einem Namen: an Hans Bajohra.

Das Museum hatte dem früheren LVZ-Fotografen, der jahrzehntelang in und um Borna mit seiner Kamera unterwegs war, eine Ausstellung gewidmet, in der insgesamt 700 Besucher gezählt wurden. Auch die Wanderausstellung „Unsere Zukunft hat schon begonnen“ sowie die Schau, in der es um den Musikinstrumentenbau in Borna ging, waren recht gut frequentiert.

Der langjährige LVZ-Fotograf Hans Bajohra. Quelle: Nikos Natsidis

Fotos aus dem Kombinat Espenhain in Borna

Zu den Höhepunkten in diesem Jahr gehört zweifellos, was ab März unter dem Titel „ Espenhain – Innenansichten eines Kombinats“ zu sehen ist. Gezeigt werden Schätze aus dem Fotoarchiv des sozialistischen Großbetriebs, ein „Best of“ aus etwa 70.000 Aufnahmen, die in den Jahren 1946 bis 1989 entstanden sind.

Schau über Malerin aus Borna

Anlässlich ihres 150. Geburtstages im September spielt auch die Malerin Martha Schrag eine Rolle im Museum der Stadt, in der sie 1870 zur Welt kam. Sie war Mitbegründerin der Künstlergruppe Chemnitz, die sich den arbeitenden Menschen widmete. Für die Ausstellung arbeiten die Bornaer Museumsmacher mit dem Chemnitzer Schlossbergmuseum zusammen.

Wanderausstellung in Borna

Die Ergebnisse von zahlreichen Zeitzeugen-Gesprächen mit ehemaligen Beschäftigten in der Braunkohle ist ab Oktober zu sehen. Es handelt sich um eine Wanderausstellung mit dem Titel „Abbruch. Einbruch. Aufbruch.“

110 Jahre Kinogeschichte in Borna

Höhepunkt aber dürfte in jedem Fall die Ausstellung zum Thema Kino in Borna sein, Charlie Chaplin inklusive.

Anlass ist die Eröffnung des ersten Lichtspieltheaters invor 110 Jahren. Dann soll auch der historische Streifen über die Herstellung von Zwiebelpralinen im Bornaer Café Haussmann aus dem Jahr 1926 gezeigt werden.

