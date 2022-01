Chef-Suche: Gewerbeverein Rötha will Entwicklung wie in Groitzsch vermeiden

Rötha

Der Gewerbeverein von Rötha sucht händeringend nach einem neuen Vorsitzenden. Rainer Rademacher gibt das Amt ab, nachdem er am 31. Oktober seinen Betrieb, das Elektrohaus Rademacher, für immer geschlossen hat und in den Ruhestand gegangen ist.

„Wenn ich kein Geschäft mehr betreibe, kann ich schlecht einen Gewerbeverein führen“, erklärt er seinen Rückzug von der Vorstandsspitze des Handwerker- und Gewerbevereins Rötha/Espenhain, wie der genaue Name der Vereinigung ist.

Schicksal wie in Groitzsch?

Vor der Sitzung am 1. Februar gibt sich Rademacher aber optimistisch. Er hoffe, dass dem Röthaer Verein das Schicksal des Gewerbevereins von Groitzsch/Pegau erspart bleibt. Der hatte sich kürzlich aufgelöst – weil sich niemand fand, der den Vorsitz übernehmen wollte. Gerüchten, wonach auch der Röther Verein schon kurz vor der Auflösung steht, tritt der scheidende Chef aber entgegen.

Fast so lange Vorsitzender wie Firmenchef

So ist es noch nicht, und so weit soll es in Rötha auch nicht kommen, sagt Rademacher bestimmt. Er stand dem Verein mit Unterbrechungen seit 30 Jahren vor. Ein Jahr länger existierte sein Geschäft mit Laden und Werkstatt in der August-Bebel-Straße in der Kleinstadt, für das er keinen Nachfolger fand. Immerhin habe er seine Geschäftskunden bei einem anderen Betrieb unterbringen können. Allerdings nicht in Rötha, sondern in Leipzig.

Noch-Vereinschef Rainer Rademacher (r.) mit Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) beim Stollenanschnitt auf dem Röthaer Weihnachtsmarkt 2016. Quelle: René Beuckert

In diesem Jahr muss gewählt werden

Die Mitglieder des Gewerbevereins sollen am Dienstag, 18 Uhr, zusammenkommen. In der Gaststätte „C’est la vie“ in der Bahnhofstraße, allerdings nicht in Rötha, sondern in Böhlen. Für den Zutritt zur Gaststätte gilt aktuell die 2-G-plus-Regel (geimpft oder genesen, jeweils zusätzlich mit Test).

„Wir werden auf dieser Versammlung wieder über die Personalie sprechen“, kündigt Rademacher an. Immerhin müssen noch in diesem Jahr Wahlen stattfinden, nachdem diese im vergangenen Jahr wegen der Corona-Situation ausgefallen waren.

