Chef der Sozialhilfe-Initiative will Vereinssitz nach Borna holen

Borna

Es geht nicht immer ums Geld. Jedenfalls nicht nur. Davon ist Peter Finke überzeugt. „Auch moralische Anerkennung ist wichtig“, erklärt der 67-Jährige. Er hat jetzt den Vereinsvorsitz der Erwerbslosen- und Sozialhilfe-Initiative (ESI) Leipzig übernommen. Ein Verein, der mehr als 55 Leute beschäftigt. Oftmals Ein-Euro-Jobber. Denen tut ein Dankeschön immer wieder gut.

Bürgertreff in Borna

Denn die ESI versteht sich logischerweise als sozialer Verein. Mit ihrem Aufgabenspektrum ebenso wie im Umgang mit den Menschen. Der Verein, der in Borna den Bürgertreff in der Schulstraße sowie ein Sozialkaufhaus in der Deutzener Straße betreibt, hat mit sozial Schwachen zu tun.

Im Möbelkaufhaus etwa, wo aufbereitete gebrauchte Möbel, aber auch Kleidung und Haushaltsgegenstände an Hartz-IV-Empfänger, aber auch an Asylbewerber verkauft werden, Umzugshilfen und Wohnungsräumungen inklusive. Eine Arbeit, die die Mitarbeiter fordert, die von ihrer Tätigkeit aber kaum reich werden. Deshalb, findet Finke, „ist ein Dank so wichtig“.

Preiswertes Mittagessen

Im Bürgertreff, den die ESI seit Jahren öffnet, gibt es ein preiswertes Mittagessen und in jedem Fall die Möglichkeit desmenschlichen Kontakts. Allerdings ist der studierte Physiker, seit zehn Jahren für die Linken im Bornaer Stadtrat, weit davon entfernt, alle Besucher dort von ihrer Mitverantwortung für das eigene Schicksal per se freizusprechen.

Projektleiter Michael Heldt im Sozialen Möbelkaufhaus der Erwerbslosen- und Sozialhilfeinitiative Leipzig in Borna. Quelle: Nikos Natsidis

„Es gibt auch Leute, die sich gern in die soziale Hängematte fallen lassen.“ Unter denen, die beruflich und ökonomisch mehr oder weniger nicht glücklich geworden sind, seien auch Leute, „die einfach nicht mit Geld umgehen können“. Oder die an ihrer Gutgläubigkeit gescheitert sind. Es sind Menschen, denen der Verein anbietet, ihr Konto zu verwalten, damit die Wohnungsmiete regelmäßig gezahlt wird.

Borna soll Vereinssitz werden

Das Arbeitsspektrum der vielen ehrenamtlichen Helfer ist groß. Zudem ist der Verein seit Jahren für die Betreuung von Obdachlosen in den städtischen Wohnungen in der Mühlgasse zuständig. An eine Erweiterung des Geschäftsfeldes, sagt Peter Finke, ist kaum zu denken. Auch deshalb nicht, weil die ESI auch in Torgau aktiv ist, wo es ebenfalls ein Sozialkaufhaus gibt. In Leipzig hat der Verein nur noch seinen juristischen Sitz. Finke will deshalb den Vereinssitz verlagern und aus dem Leipziger Verein einen Bornaer Verein machen.

Unterstützung von den Städtischen Werken Borna

An der Ausrichtung der ESI, die in Borna etwa von den Städtischen Werken unterstützt wird, wird das aber nichts ändern. Sie versteht sich auch als Beschäftigungsangebot für Menschen, die andernfalls zu Hause sitzen müssten. „Bei uns haben sie eine Aufgabe.“ Der Vereinschef ist voll des Lobes über deren Arbeit. „Hut ab davor.“ Bei den Mitarbeitern handelt es sich in der Regel um ältere Menschen, die das Rentenalter noch nicht erreicht haben. Ihnen, ist Finke überzeugt, tut Anerkennung in jedem Fall gut.

Geld für den Verein

Und dem Verein auch. Deshalb gehört es für den Vorsitzenden zu den schönen Momenten, wenn Bürger vorbeikommen. „Manchmal legen sie dann sogar Geld auf den Tisch.“ Bisweilen auch einmal 50 Euro. Einfach so.

Von Nikos Natsidis