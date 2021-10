Chefin am Amtsgericht Borna vorm Ruhestand: Leute aggressiver durch Corona

Borna

Sie stammt aus Illertissen, einer Stadt im Allgäu. Nach dem Jurastudium arbeitete die heute 64-Jährige sechs Jahre in einer Rechtsanwaltskanzlei, bevor sie auf Wunsch ihres Lebensgefährten Anfang der 1990er-Jahre nach Sachsen kam. Es war die Zeit des Umbruchs, auch in der Justiz. Ingrid Graf begann am damaligen Kreisgericht Leipzig und landete nach einem Zwischenspiel am Oberlandesgericht in Dresden als Direktorin am Amtsgericht Borna. Am Donnerstag hatte sie ihren letzten Arbeitstag.

Können Sie sich noch an Ihren ersten Arbeitstag in Borna erinnern?

Nicht allzu sehr. Ich wurde durchs Haus geführt, und alle waren sehr freundlich. Es war von Anfang an eine gute Zusammenarbeit bei uns im Haus.

Was wussten Sie damals von Borna?

Ehrlich gesagt, nichts. Nur, dass es südlich von Leipzig liegt.

Zivilrecht und Familienrecht

Wofür waren Sie seither am Gericht in Borna zuständig?

Ich habe Zivilrecht gemacht und Familienrecht. Außerdem war ich eine Zeit lang Vollzugsleiterin für den Strafvollzug in Regis-Breitingen. Ich hatte also darüber zu entscheiden, ob die Strafe eines Häftlings dort auf Bewährung ausgesetzt werden konnte.

Sitten sind rauer geworden

Was hat sich in den 24 Jahren, die Sie Richterin in Borna waren, verändert? Sind die Leute aggressiver geworden?

Ja, die Sitten sind rauer geworden. Das hat mit Corona zu tun. Man merkt, dass die Leute ungeduldiger und aggressiver geworden sind. Sie sind weniger stressresistent, vor allem bei Familienrechtssachen, etwa wenn es ums Sorgerecht geht. Corona und familiäre Belastungen, das ist für viele zu viel. Familienrecht, das sind immer Verfahren, da geht keiner der Beteiligten locker rein. Das ist schon ein Unterschied zu Fällen, in denen jemand eine Forderung durchsetzen will.

Wie haben Sie Aggressionen im Gerichtssaal erlebt?

Zwei-, dreimal haben mir Anwälte vorher gesagt, ich sollte für die Sicherheit in der Verhandlung sorgen. Da waren dann immer unsere Wachtmeister im Verhandlungssaal oder auch die Polizei.

Hatten Sie dabei Angst?

Wenn Sie Angst haben, dann können Sie nicht Richter sein.

Ein guter Richter bleibt immer ruhig

Was macht einen guten Richter aus?

Ein Richter sollte immer ruhig bleiben, immer freundlich sein und auch eine gewisse Empathie mitbringen. Und natürlich darf ein Richter nicht voreingenommen sein, auch wenn jemand noch so unsympathisch wirkt. Man spürt, wenn jemand angespannt ist. Für uns als Richter sind Gerichtsverfahren Routine, für die Leute, die vor Gericht stehen, ist das eine Ausnahmesituation. Ich habe die Leute manchmal damit begrüßt, dass ich sie gefragt habe, ob sie gut hergefunden haben.

Was war Ihr schlimmster Fall?

Das war ein Sorgerechtsverfahren, in dem es um Eltern ging, die ihr Kind zu Tote geschüttelt hatten. Kindeswohlgefährdungen sind immer belastend.

Hat Sie so etwas auch nach Feierabend beschäftigt?

Da hat mir die Autofahrt nach Hause nach Leipzig geholfen, das ist ja eine halbe Stunde. Da habe habe ich Musik oder Nachrichten gehört. Und dann hilft natürlich das Bewusstsein, dass die, die bei uns vor Gericht landen, ja immer die problematischen Fälle sind und dass der Großteil der Menschen nichts damit zu tun hat.

Sie waren Direktorin eines Amtsgerichts in einer kleinen Kreisstadt mit 20 000 Einwohnern. Hatte das Vorteile?

Ja. Hier kennen Sie sämtliche Mitarbeiter, und die Wege sind kurz. Das hilft manchmal sehr. Man arbeitet an einem Haus wie dem Amtsgericht Borna gewissermaßen an der Front und bekommt das wirkliche Leben mit. Das hat seinen Reiz. Man behält in jedem Fall Bodenhaftung.

Sie haben auch eine Reform der Gerichtsbezirke erlebt. Was passierte da?

Wir bekamen damals in Borna auch die Zuständigkeit für Markranstädt und Markkleeberg und hatten unter dem Strich 60 Prozent mehr Arbeit, aber zunächst und lange nicht entsprechend mehr Mitarbeiter.

Keine Rechtsberatung im Ruhestand

Sie sind nun im Ruhestand. Was machen Sie künftig?

Ich werde sicher keine Rechtsberatung anbieten. Ich denke an eine ehrenamtliche Tätigkeit, auch wenn ich da noch nichts Konkretes im Auge habe. Ich muss jetzt jedenfalls erst mal von hundert auf null kommen.

