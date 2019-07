Borna

Filme, Diskussionen und die große Erntekronenausstellung – beim Sächsischen Landeserntedankfest vom 4. bis 6. Oktober setzt die evangelische Kirchgemeinde Borna eigene Akzente. Zudem erwartet Superintendent Jochen Kinder „ein hervorragendes ökumenisches Miteinander“. Das dürfte auch beim großen ökumenischen Festgottesdienst am 6. Oktober in der Stadtkirche der Fall sein.

Mittagsgebet in der Bornaer Emmauskirche

Die Gemeinde lädt am 4. und 5. Oktober zu ökumenischen Mittagsgebeten in die Emmauskirche ein, so wie es sonst jeden Mittwoch der Fall ist. Die Emmauskirche wird auch zum Kino, denn mehrere Filme sollen hier gezeigt werden. Dabei sind Defa-Kurzfilme (Deutsche Film AG) über die Landwirtschaft in der DDR ebenso zu sehen wie ein Streifen über Erntekronen sowie die Umsetzung der Emmauskirche im Jahr 2007.

Diskussion auf dem Bornaer Markt

Die Heimvolkshochschule Kohren-Sahlis lädt in der Emmauskirche zu einer Gesprächsrunde zu der Frage „Welche Landwirtschaft wollen wir?“ ein. Im großen Festzelt auf dem Markt ist am 5. Oktober eine Diskussionsrunde geplant. Das Motto ist einem alten Choral entlehnt – „Nun danket alle Gott“. Dabei geht es darum, „was uns verbindet“, so der Superintendent. Im Festzelt ist außerdem Christoph Kluge zu Gast, ein katholischer Liedermacher, der aus Borna stammt. Einen Kontrapunkt zum stimmungsvollen und auch lauten Festprogramm setzt die Gemeinde am 4. Oktober. Dann beginnt am späten Abend, 22 Uhr, in der Stadtkirche eine Taizé-Andacht.

Bornaer Chöretreffen am 3. Oktober

Bereits vor Eröffnung des Landeserntedankfestes wird dort am 1. Oktober die Erntekronenausstellung der Sächsischen Landfrauen eröffnet. Die laden auch in ein Café im Gemeindehaus am Martin-Luther-Platz ein. Am 3. Oktober findet im Rahmen des alljährlichen Bornaer Stadtfestes in der Stadtkirche das traditionelle Chöretreffen statt. Die Kirchgemeinde ist auch beim großen Festumzug am 6. Oktober mit dabei – und zwar mit einem großen Modell der Stadtkirche.

Von Nikos Natsidis